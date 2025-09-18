"The Off Weeks": Ben Stiller zakocha się w Jessice Chastain w nowym serialu Apple

Apple TV+ coraz pewniej podbija świat seriali. Po sukcesie "Studia", tryumfującego na niedawnej gali rozdania nagród Emmy, portal streamingowy przymierza się do rozbudowy swojej biblioteki treści oryginalnych. W najnowszym serialu w rolach głównych obsadzi Bena Stillera i Jessicę Chastain.
"The Off Weeks" – co wiemy?
Jak informują dziennikarze The Hollywood Reporter, "The Off Weeks" będzie nową obyczajową propozycją platformy Apple TV +. Serial ma opowiedzieć losy rozwiedzionego profesora akademickiego (Ben Stiller
) zakochującego się w tajemniczej kobiecie (Jessica Chastain
), która wywraca do góry nogami jego życiowe priorytety. Serial będzie śledził, w jaki sposób zdrowy balans między "on weeks" (tygodniami, gdy profesor opiekuje się dziećmi) oraz "off weeks" (tymi, gdy ma od nich wolne) zostaje stopniowo zaburzony przez pojawienie się w jego życiu nowej, wielkiej miłości.
Stiller
i Chastain,
poza wcieleniem się w parę głównych aktorów, będą pełnili także funkcje producenckie. Dla obojga jest to kontynuacja wcześniej zawiązanej współpracy ze streamingiem. Stiller
jest reżyserem oraz producentem "Rozdzielenia
", jednego z najpopularniejszych hitów platformy. Chastain
z kolei już niebawem pojawi się w głównej roli serialu "Specjalistka
", który również współprodukuje z ramienia swojej firmy Freckle Films.
Showrunnerką "The Off Weeks" została Alissa Nutting
, znana fanom seriali z produkcji HBO Max "Stworzona do miłości
" z Cristin Milioti
w roli głównej. Za kamerą stanie z kolei Michael Showalter
, twórca komedii romantycznych "Na samą myśl o tobie
" czy "I tak cię kocham
".
