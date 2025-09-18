Newsy Seriale "The Off Weeks": Ben Stiller zakocha się w Jessice Chastain w nowym serialu Apple
Seriale

"The Off Weeks": Ben Stiller zakocha się w Jessice Chastain w nowym serialu Apple

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Off+Weeks%22%3A+Ben+Stiller+zakocha+si%C4%99+w+Jessice+Chastain+w+nowym+serialu+Apple-162985
&quot;The Off Weeks&quot;: Ben Stiller zakocha się w Jessice Chastain w nowym serialu Apple
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Apple TV+ coraz pewniej podbija świat seriali. Po sukcesie "Studia", tryumfującego na niedawnej gali rozdania nagród Emmy, portal streamingowy przymierza się do rozbudowy swojej biblioteki treści oryginalnych. W najnowszym serialu w rolach głównych obsadzi Bena Stillera i Jessicę Chastain.

"The Off Weeks" – co wiemy?



Jak informują dziennikarze The Hollywood Reporter, "The Off Weeks" będzie nową obyczajową propozycją platformy Apple TV +. Serial ma opowiedzieć losy rozwiedzionego profesora akademickiego (Ben Stiller) zakochującego się w tajemniczej kobiecie (Jessica Chastain), która wywraca do góry nogami jego życiowe priorytety. Serial będzie śledził, w jaki sposób zdrowy balans między "on weeks" (tygodniami, gdy profesor opiekuje się dziećmi) oraz "off weeks" (tymi, gdy ma od nich wolne) zostaje stopniowo zaburzony przez pojawienie się w jego życiu nowej, wielkiej miłości.

GettyImages-2232349119.jpg Getty Images © Medios y Media


Stiller i Chastain, poza wcieleniem się w parę głównych aktorów, będą pełnili także funkcje producenckie. Dla obojga jest to kontynuacja wcześniej zawiązanej współpracy ze streamingiem. Stiller jest reżyserem oraz producentem "Rozdzielenia", jednego z najpopularniejszych hitów platformy. Chastain z kolei już niebawem pojawi się w głównej roli serialu "Specjalistka", który również współprodukuje z ramienia swojej firmy Freckle Films. 

Showrunnerką "The Off Weeks" została Alissa Nutting, znana fanom seriali z produkcji HBO Max "Stworzona do miłości" z Cristin Milioti w roli głównej. Za kamerą stanie z kolei Michael Showalter, twórca komedii romantycznych "Na samą myśl o tobie" czy "I tak cię kocham".

"Rozdzielenie" – zwiastun pierwszego sezonu serialu


Powiązane artykuły Jessica Chastain

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Resident Evil": Gwiazda "Czarnego ptaka" dołącza do obsady

1 komentarz
VOD Wideo

Nie tylko "Beckham". Victoria też ma swój dokument na Netfliksie

3 komentarze
Seriale

Kidman i Fanning pójdą do sądu w nowej produkcji studia A24

Filmy

Bracia Jonas wracają na "Camp Rock"! Co wiemy o nowym filmie?

2 komentarze
Seriale Telewizja

Emisja odcinka "Miasteczka South Park" przesunięta. Co się stało?

Seriale Filmy

Czy to koniec "Tego lata stałam się piękna"?

Seriale Telewizja

Jimmy Kimmel spada z anteny. Za komentarz o śmierci Charliego Kirka

116 komentarzy