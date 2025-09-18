Nie tylko "Beckham". Victoria też ma swój dokument na Netfliksie [ZWIASTUN]

Po Davidzie Beckhamie druga połówka brytyjskiej power couple doczekała się swojego serialu na Netfliksie. Streamingowy gigant podzielił się właśnie pierwszym zwiastunem "Victorii Beckham".
Zobacz zwiastun serialu "Victoria Beckham"
Trzyodcinkowy serial "Victoria Beckham
" trafi na Netflix 9 października. Opowie on o drodze, jaką tytułowa bohaterka, była członkini zespołu Spice Girls, przebyła, by stać się uznaną projektantką modową. Zwiastun prezentujemy poniżej:
Serial jest dziełem twórców poświęconego Michelle Obamie
dokumentu "Becoming. Moja historia
", który w 2020 roku zdobył szereg nominacji do nagród Emmy. W "Victorii Beckham
" poza tytułową bohaterką, przygotowującą się do pokazu na paryskim Tygodniu Mody, zobaczymy też jej męża Davida oraz Annę Wintour
i Evę Longorię
. Chcę, aby moje dzieci i David byli ze mnie dumni. Dotarcie do tego punktu zajęło mi tyle czasu. Nie pozwolę, by to znowu wyślizgnęło mi się z rąk
– mówi w wideo bohaterka. W oficjalnym opisie możemy przeczytać: Od nastolatki przerabiającej swój szkolny mundurek po Spice Girl, która walczyła o akceptację w niezwykle wymagającym przemyśle modowym – "Victoria Beckham" to historia o wytrwałości, wymyśleniu siebie na nowo i odkrywaniu siebie.
Zobacz zwiastun dokumentu "Beckham"
Miniserial "Beckham
" trafił na Netflix w październiku 2023 roku. Odsłaniał on kulisy kariery tytułowego bohatera – od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu do statusu jednego z najbardziej znanych brytyjskich piłkarzy wszech czasów. Przypominamy zwiastun: