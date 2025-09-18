Newsy Filmy Potrójna dawka Josha O’Connora na 16. American Film Festival
Filmy

Potrójna dawka Josha O’Connora na 16. American Film Festival

Informacja nadesłana
Potrójna dawka Josha O’Connora na 16. American Film Festival
źródło: materialy promocyjne
To jest prawdziwa, jednoosobowa British Invasion na amerykańskie kino. I poddajemy się jej bez dyskusji, bo przewodzi jej wspaniały, utalentowany aktor. Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że w trakcie tegorocznego festiwalu mamy dla Was aż potrójną dawkę Josha O’Connora.

W programie znajdą się trzy wspaniałe filmy z jego udziałem: "Mastermind" Kelly Reichardt, "Od nowa" (Rebuilding) Maxa Walkera-Silvermana i "The History of Sound" Olivera Hermanusa. Wszystkie z nich zaprezentujemy po raz pierwszy w Polsce właśnie w trakcie AFF-u, zaś ostatni z tego zestawu, niedługo po seansach we Wrocławiu, trafi także na ekrany Kina Muza i Kina Apollo w Poznaniu, w ramach zaprzyjaźnionego British Film Festival.



Next Door Neighbor: Josh O’Connor

Rytm tegorocznej identyfikacji wizualnej AFF-u wyznaczają amerykańskie suburbia, toteż kolejne gwiazdy z programu festiwalu wprowadzamy do naszego Americanowego osiedla marzeń. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy oprowadzanie po domu Richarda Linklatera (trzy jego filmy zobaczymy we Wrocławiu), a dziś pomagamy urządzić się Joshowi O’Connorowi. O ile Linklater z lubością podróżuje do Europy, to O’Connor jest Europą zadomawiającą się w Stanach. Teoretycznie: Brytyjczyk z krwi i kości, co potwierdził Złotym Globem za wcielenie się w księcia Karola w serialu "The Crown". Praktycznie: reprezentant melancholijnego ducha całego kontynentu – dowodem w sprawie jest wybitna rola we włoskim "La chimera". Niech Was jednak nie zwiedzie ta angielska powściągliwość: kiedy Josh wprowadził się już na Americanowe osiedle, to od razu z przytupem – niczym charyzmatyczny, łobuzerski Patrick w "Challengers".

"The Mastermind" i "Od nowa": demitologizacja Ameryki

Przewodniczką po dalszej podróży O’Connora przez USA jest Kelly Reichardt – wybitna reżyserka, która specjalizuje się w dekonstruowaniu amerykańskich mitów. W "Pierwszej krowie" (First Cow) wzięła na tapet mit pionierskich początków, a w swoim najnowszym dziele – "Mastermind" – przygląda się niespokojnym latom 70., naznaczonym wojną w Wietnamie i polityką Nixona. W tej rzeczywistości śledzimy losy J.B. Mooneya (rewelacyjny O’Connor), który pragnie zostać złodziejem dzieł sztuki, ale bliżej mu do Gangu Olsena niż do bandy Danny’ego Oceana.

Z kolei "Od nowaMaxa Walkera-Silvermana orbituje wokół mitu kowboja, jednak główny bohater filmu, Danny (niezmiennie rewelacyjny O’Connor), niewiele ma wspólnego z twardzielami z westernów. W wyniku pożaru traci dach nad głową i trafia do obozowiska dla ofiar kataklizmu, gdzie nieoczekiwanie spotyka byłą żonę i dawno niewidzianą córeczkę. Czy przypadek okaże się szansą od losu, a bohater wykorzysta okazję, by odbudować relacje z bliskimi?

"The History of Sound": miłość, czyli muzyka

Na deser zostawiamy podwójną dawkę dobrego. W najnowszym, pokazanym w canneńskim konkursie, filmie Olivera Hermanusa zobaczymy bowiem nie tylko Josha O’Connora (dobrze zgadujecie, jest rewelacyjny), ale też Paula Mescala. 1917 rok, na świecie szaleje I wojna światowa, a w całym tym szaleństwie spotykają się Lionel (O’Connor) i David (Mescal). Połączy ich miłość do – symbolizujących bezpieczeństwo rodzinnego domu – ludowych piosenek, a z czasem też wzajemna fascynacja, wykraczająca daleko poza muzykę.

Na 16. American Film Festival zapraszamy od 6 do 11 listopada, tradycyjnie do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty. Później zalecamy podróż do Poznania, gdzie od 12 do 16 listopada będziecie mogły i mogli oglądać najlepsze produkcje z Wielkiej Brytanii w ramach British Film Festival (w tym "The History of Sound"). Program BFF zostanie ogłoszony 28 października, bilety i karnety będą dostępne od 30 października w kasach kin w Poznaniu i online.

U nas bez zmian: 21 października ogłaszamy program, a jeszcze do 17 października możecie kupić karnety i akredytacje dziennikarskie oraz branżowe.

