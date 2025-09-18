Ogłoszono program 41. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego

Świeża identyfikacja wizualna, nowe pomysły, nowy zespół i jeszcze więcej emocji – Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy wraca w wielkim stylu! W dniach 10–19 października 2025 stolica Polski znów stanie się centrum światowego kina – 41. edycja WIFF to początek kolejnego dziesięciolecia i otwarcie nowego rozdziału w historii jednego z najbardziej cenionych festiwali filmowych Europy. W październiku już po raz 41 zaprosimy widzów do wspólnej podróży po obrazach i emocjach z całego świata – od intymnych opowieści po historie o globalnym zasięgu, od debiutów po dzieła mistrzów
– zapowiada Joanna Szymańska-Szcześniak – dyrektor generalna.
Zmiany widać już na pierwszy rzut oka – nowa identyfikacja wizualna zwiastuje przebudowę festiwalu na wszystkich poziomach: strukturalnym, organizacyjnym oraz programowym. Za jego realizację odpowiada zespół: Joanna Szymańska-Szcześniak – dyrektor generalna, Bartłomiej Pulcyn – dyrektor programowy oraz Eliza Subotowicz – szefowa wydarzeń branżowych.
W tym roku festiwal jeszcze szerzej rozlewa się na Warszawę – odbędzie się w ośmiu lokalizacjach: Kinotece, Atlanticu, Lunie, Kinomuzeum w MSN, Iluzjonie
oraz na 46. piętrze Varso Tower
, w sali Ziemia Obiecana
w siedzibie FINA i w sali Pod Pelikanem
przy Krakowskim Przedmieściu 62, wzbogacony o liczne wydarzenia towarzyszące i spotkania z wybitnymi twórcami oraz ludźmi kultury z całego świata. To one sprawiają, że WIFF jest czymś więcej niż przeglądem filmów – staje się wspólnym doświadczeniem i przeżyciem.
W programie tegorocznego Festiwalu nie zabraknie Międzynarodowych Konkursów, Wolnego Ducha i pokazów specjalnych. Pokażemy 112 filmów pełnometrażowych i 56 krótkometrażowych
. Ponad 80
z nich to premiery światowe, międzynarodowe, europejskie i regionalne.
Jesteśmy szczególnie dumni, że FILMEM OTWARCIA 41.WIFF
będzie pierwszy – zrealizowany w Stanach Zjednoczonych – film Jana Komasy "Rocznica"
(Anniversary), oparty na jego pomyśle, z hollywoodzką obsadą, w której znaleźli się m.in.: Diane Lane
i Kyle Chandler
. Ten tytuł bierze również udział w Konkursie Międzynarodowym.
W KONKURSIE MIĘDZYNARODOWYM
o Grand Prix powalczy 15 premierowych produkcji z całego świata, w tym nowy, "ostry jak brzytwa" film laureata Oscara® za "Charakter
" (WFF 1997) Mike’a van Diema
– "Dziewczęta"
(Our Girls); prezentowany w sekcji Orizzonti na festiwalu filmowym w Wenecji "Ojciec"
(Father) w reż. Terezy Nvotovej
, jak również oczekiwane produkcje polskie: m.in. "Brat"
(Brother) w reż. Macieja Sobieszczańskiego
z Agnieszką Grochowską
roli głównej oraz "Dom dobry"
(Home Sweet Home), najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego
, wielokrotnego laureata nagród Warszawskiego Festiwalu Filmowego ("Wesele
" – WFF 2004, "Dom zły
" – WFF 2010, "Róża
" – WFF 2011).
W KONKURSIE 1-2
– dla debiutów lub drugich filmów – również znalazło się 15 tytułów, w tym m.in.: zaskakująco dojrzały debiut reżyserski Sebastiana Husaka "Bańki"
(Bubbles); mająca premierę na festiwalu Sundance "Omaha"
, w reż. Cole Webley
czy komediodramat nagrodzony na festiwalu w Locarno 2025 – "Solomama"
(Solomamma), w reż. Janicke Askevold.
W tegorocznym KONKURSIE FILMÓW DOKUMENTALNYCH
udział weźmie aż 8 premier światowych oraz 7 premier międzynarodowych, natomiast w KONKURSIE FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
, z którego tradycyjnie czterech zwycięzców może ubiegać o nominację do Oscara®, Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, zaprezentowanych zostanie 28 krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych oraz animowanych, wyselekcjonowanych spośród ponad 3000 zgłoszeń.
W tym roku nawiązujemy do dawnych, kultowych KONFRONTACJI
— przeglądu najgorętszych filmów sezonu, w którym zostanie zaprezentowane 24 pełnometrażowe produkcje, mające swoje premiery w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy na najważniejszych festiwalach filmowych na świecie: w Cannes, Wenecji czy Locarno. Pokazy konkursowych filmów będą odbywały się w kinie LUNA, a o zwycięzcy Konfrontacji zdecydują widzowie w plebiscycie publiczności. Nagrodę – 40 tysięcy złotych ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – otrzyma polski dystrybutor zwycięskiego filmu.
Wśród kandydatów takie głośne i oczekiwane tytuły jak: "To był zwykły przypadek"
(It Was Just an Accident) w reż.Jafara Panahiego
– laureat Złotej Palmy w Cannes 2025; "Smashing Machine"
, reż. Benny Safdie
– zdobywca Srebrnego Lwa za Najlepszą Reżyserię w Konkursie Głównym w Wenecji; "Tajny agent"
(The Secret Agent) – laureat nagród dla Najlepszego Aktora (Wagner Moura
) i Najlepszego reżysera (Kleber Mendonça Filho
) w Cannes 2025; prezentowany w Wenecji "The Holy Boy"
(La valle dei sorrisi) w reż. Paolo Strippoli
; prosto z festiwalu w Toronto komedia "Anioł Stróż"
(Good Fortune) w reż. Aziza Ansariego
z Keanu Reevesem
w roli początkującego, lecz pełnego dobrych chęci anioła Gabriela oraz poruszająca indyjska produkcja Martina Scorsese "Jak bracia"
(Homebound) w reżyserii Neeraja Ghaywana
, który miał premierę w sekcji Un Certain Regard w Cannes 2025.
LAUREATÓW 41. WIFF POZNAMY PODCZAS GALI WRĘCZENIA NAGRÓD W SOBOTĘ,
18 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 20:30 W SIEDZIBIE MSN.
Nowością WIFF będzie również tzw. Centrepiece
– dwa szczególne tytuły, które zaprezentujemy w ramach POKAZÓW SPECJALNYCH
: najnowszy film Andersa Thomasa Jensena
– "Ostatni Wiking"
(Last Viking) to intrygująca i przewrotna opowieść o tożsamości z Madsem Mikkelsenem
w roli głównej oraz film "Po polowaniu"
(After the Hunt) – poruszająca opowieść w gwiazdorskiej obsadzie z Julią Roberts
, Chloë Sevigny
i Andrew Garfieldem
w reżyserii Luca Guadagnino
. Zapraszamy też na światową premierę filmu "Zapiski śmiertelnika"
w reżyserii Macieja Żaka
z Ireneuszem Czopem w roli głównej.
W nowym cyklu KINO MOJA MIŁOŚĆ
zaprezentujemy filmy wybrane przez gwiazdy i znawców kina, połączone ze spotkaniem z Widzami, podczas którego nasz gość opowie, jaki wpływ na jego życie miał wybrany film. W tym roku zaproszenie do sekcji przyjęli Grażyna Torbicka
("Noc amerykańska
"), Andrzej Chyra
("Viridiana
"), Maciej Zakościelny
("Puk, puk
") i Piotr Witkowski
("Oko w oko z życiem
"). Pokazy będą się odbywały w Iluzjonie.
W sekcji pozakonkursowej WOLNY DUCH
pokażemy filmy, które przełamują schematy – niezależne, nowatorskie, buntownicze, dla których idealną przestrzenią prezentacji będzie kino naszego partnera – KINOMUZEUM w MSN. Polecamy niezwykle aktualny film "Postprawda"
(Post Truth) w reżyserii tureckiego reżysera Alkana Avcıoğlu
, w którym bada on nasze relacje z technologią i to, jak doszliśmy do momentu, w którym prawda nie ma już znaczenia; opowieść o wolności i prześladowaniach w wyzwolonej spod władzy nazistów Jugosławii w filmie Ivony Juki
– "Dobry wieczór, dobry dzień"
(Lijepa večer, lijep dan) – oficjalny chorwacki kandydat do Oscara 2025 w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, oraz "Tornado"
– najnowszy film Johna Macleana
, twórcy wyjątkowego "Slow West
" (2015).
Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi będzie KINO W CHMURACH
na 46. piętrze Varso Tower, czyli pokazy filmowe połączone z podziwianiem panoramy Warszawy z wysokości 200 metrów nad ziemią. W tych niezwykłych okolicznościach przypomnimy głośne tytuły: "Jesteś wszechświatem", "Flow"
, ponadczasową "Amelię", "Bogini Partenope" Paolo Sorrentino
, dokumentalny "Bałtyk" i "Światłoczułą"
.
Z kolei nowa sekcja ANIMUS. KINO WARTOŚCI
zaprosi Widzów do rozmowy o tym, co najważniejsze — w coraz bardziej podzielonym świecie potrzebujemy tego, co nas łączy i inspiruje. Filmy prezentowane w tej sekcji podejmują tematykę wartości, odpowiedzialności społecznej i moralnej odwagi. Państwa uwadze polecamy szczególnie irański "Mam na imię Ziba"
(Whisper My Name) w reż. Rasoul Sadrameli
oraz "Sprawy rodzinne"
(Family Matters), reż. Ke-Yin Pan – rozgrywający się na przestrzeni dwudziestu czterech lat i czterech różnych okresów czasowych film śledzący pozornie zwyczajne życie tajwańskiej rodziny.
W sali Pod Pelikanem przy Krakowskim Przedmieściu 62 odbywać się będą bezpłatne pokazy dla seniorów pod hasłem BOOM GENERATION
, w których zobaczyć będzie można filmy: "Stan wyjątkowy
", "Prosta historia
", "Wiosna Juliette
", "Sztuka pięknego życia
" oraz "Maria Callas
".
Rezerwacja miejsc prowadzona jest wyłącznie online, poprzez stronę: https://animus.film/pokazy
Liczba miejsc jest ograniczona. Projekt – cykl bezpłatnych pokazów filmowych wraz z warsztatami dla seniorów jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i organizowany przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej we współpracy z Warszawskim Festiwalem Filmowym.
Warszawski Festiwal nie zapomina również o najmłodszych – tradycyjnie zapraszamy na pokazy w ramach RODZINNEGO WEEKEND FILMOWEGO
, a w nim filmy: "Dziewczynka, która skradła czas"
(The Girl Who Stole Time) reż. Yu Ao, Zhou Tienan oraz "Idealne urodziny Thelmy"
(Thelma's Perfect Birthday), reż. Reinis Kalnaellis.
Po raz pierwszy w historii WIFF zapraszamy na KONCERT MUZYKI FILMOWEJ
, którego bohaterem będzie twórczość Michała Lorenca
w wykonaniu zespołu DesOrient, od ponad dwóch dekad tworzącego niepowtarzalny muzyczny świat, w którym spotykają się klasyczne brzmienie, etniczna wrażliwość i filmowa emocjonalność. Ich występ w ramach 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego to wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo muzykę Michała Lorenca — jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej w Polsce. Zapraszamy w czwartek, 16 października o godz. 19:00 do sali Ziemia Obiecana w FINA, w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5. FILMEM ZAKOŃCZENIA 41.WIFF
będzie kolejny głośny tytuł – "Głos Hind Rajab"
(The Voice of Hind Rajab), w reż. Kaouther Ben Hania
, który na festiwalu w Wenecji zdobył Srebrnego Lwa – Grand Jury Prize i osiem innych nagród pozaregulaminowych. Ustanowił też nowy rekord festiwalu w długości oklasków po premierowym pokazie – aż 23 minuty! To będzie idealne zwieńczenie intensywnych 10 dni na naszym festiwalu!
Nie zabraknie również propozycji dla profesjonalistów branży filmowej. W 2025 roku, pod nowym kierownictwem i w odświeżonej formule, rusza WARSAW INDUSTRY DAYS
, międzynarodowe wydarzenie branżowe, które odbędzie się w dniach 13-18 października w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Festiwal ma długą tradycję jako miejsce spotkań dla polskiej i środkowo-wschodnioeuropejskiej branży filmowej, a wydarzenia branżowe, które przez lata odbywały się w ramach Festiwalu, odegrały kluczową rolę we wspieraniu wschodzących talentów z regionu, łącząc twórców i producentów z międzynarodowym rynkiem filmowym.
Warsaw Industry Days ma na celu promowanie twórców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, prezentację najciekawszych projektów z tego obszaru oraz tworzenie przestrzeni do merytorycznej wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy między polską i międzynarodową branżą filmową. Warsaw Industry Days łączy wieloletnie doświadczenia Festiwalu z nowymi inicjatywami, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku. Celem wydarzenia jest budowanie relacji, rozwój współpracy i wzajemnego wsparcia wśród przedstawicieli branży. Inicjatywa ma na celu zacieśnienie więzi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie nowych możliwości koprodukcyjnych z Polską i pomiędzy krajami naszego regionu.
KINA FESTIWALOWE
- ATLANTIC – trzy sale (A, B, C) ul. Chmielna 33, seanse od godz. 15:30 (od 13.00 w weekendy).
- KINOTEKA – cztery sale (1, 2, 3, 4) PKiN, seanse od godz. 15:30 (od 13.00 w weekendy).
- LUNA - dwie sale, ul. Marszałkowska 28, seanse od godz. 16.00.
- KINOMUZEUM MSN, ul. Marszałkowska 103, seanse od godz. 16.00 (od 13.30 w weekendy).
- ILUZJON - ul. Narbutta 50A, sekcja “Kino, moja miłość”.
- VARSO TOWER - ul. Chmielna 69, sekcja “Kino w chmurach”
- SALA POD PELIKANEM - ul. Krakowskie Przedmieście 62 "BOOM Generation - bezpłatne seanse dla seniorów"
BILETY
18 września rozpoczynamy PRZEDSPRZEDAŻ biletów ONLINE.
UWAGA - W przypadku biletów zakupionych online - aby wejść na salę kinową, należy okazać ważny bilet w formie elektronicznej lub wydrukowanej na kartce.
PRZEDSPRZEDAŻ biletów w kinie ATLANTIC (ul. Chmielna 33) rozpocznie się 7 października we wtorek (w godzinach 11:00-20:00).
W trakcie Festiwalu od 10 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) w kasach, które znajdują się w kinach: KINOTEKA, ATLANTIC i LUNA będzie można kupić bilety na seanse do wszystkich kin festiwalowych.
W KINOMUZEUM MSN i VARSO TOWER nie ma kas biletowych.
W ILUZJONIE można zakupić bilety wyłącznie na odbywającą się tam sekcję “Kino. Moja miłość”
UWAGA:
Kasy będą otwarte na pół godziny przed pierwszym seansem; w kinie ATLANTIC w godzinach 15.00 - 21.30 (12.30 - 21.30 w weekend), w kinie KINOTEKA 15.00 - 21.30 (12.30 - 21.30 w weekend), w kinie LUNA - 15.30 - 21.30.
Sprzedaż biletów na pokazy festiwalowe prowadzona jest aż do wyprzedania miejsc w salach.
Miejsca w kinach nie są numerowane.
Kasa nie zwraca pieniędzy za sprzedane bilety ani nie wymienia biletów.
CENY BILETÓW:
Bilety na wszystkie filmy kosztują 25 zł
z wyjątkiem:
Rodzinny Weekend Filmowy - 15 zł
(w przypadku zakupu w kasach przed seansem istnieje możliwość skorzystania z Karty Dużej Rodziny - cena biletu 12 złotych)
Koncert muzyki filmowej - 100 zł
Kino w chmurach - 50 zł
Uwaga! – NIE MA REKLAM – Spóźniający się przeszkadzają innym widzom. W przypadku spóźnienia się na pokaz, decyzję o wpuszczeniu na salę kinową podejmuje bileter. Szczegółowy program i aktualności zawsze na www.wff.pl