PLOTKA: Legion Zagłady poszedł w odstawkę?

Jak donosi serwis Revenge of the Fans, Warner Bros. i DC odłożyły na półkę pomysł nakręcenia filmu o Legionie Zagłady (Legion of Doom).W komiksach tytułową drużynę tworzą czołowi złoczyńcy z uniwersum DC, w tym Lex Luthor, Cheetah, Riddler, Black Manta i Sinestro. Narodziny filmowego Legionu zwiastował epilog. Grany przez Jesse'a Eisenberga Luthor oraz Deathstroke ( Joe Manganiello ) planowali w nim stworzenie zespołu czarnych charakterów będącego złym odpowiednikiem Ligi.Decyzję o zawieszeniu prac nad projektem podjął podobno Walter Hamada, mianowany na początku tego roku nowy szef DC Films. Studio nie chce na razie kręcić tzw. crossoverów, czyli filmów, w których na ekranie spotyka się kilka znanych komiksowych postaci. Zamiast tego producenci skupią się na widowiskach opowiadających o solowych przygodach bohaterów.