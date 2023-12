PLOTKA: Zdjęcia do "Avengers: Secret Wars" już w przyszłym roku?

"Avengers: Secret Wars" – co wiemy o filmie?

Zobacz zwiastun filmu "Marvels"

Film " Avengers: Secret Wars " zakończy szóstą fazę MCU , a zarazem będzie finałem Sagi Multiwersum. Początkowo jego premierę zaplanowano na listopad 2025 roku. Strajk w Hollywood, a także oskarżenia o przemoc domową wobec Jonathana Majorsa , który miał zagrać Kanga, przeciwnika bohaterów, znacznie przesunęły premierę. W tej chwili planuje się, że " Avengers: Secret Wars " (a przynajmniej pierwsza część, jeśli doniesienia o planach podzielenia historii się potwierdzą) trafi do kin 7 maja 2027.Fabuła filmu trzymana jest oczywiście w tajemnicy. Możemy się jednak domyślić, że scenarzysta Michael Waldron (twórca " Lokiego " i " Doktora Strange'a w multiwersum obłędu ") będzie inspirował się cyklem komiksów pod tym samym tytułem wydawanym w latach 1984-1985. Superbohaterowie i złoczyńcy z uniwersum Marvela zostają w nim teleportowani na położoną w odległej galaktyce planetę Bitewny Świat. Jak pisze polski wydawca, miejsce to jestAktualnie ostatnim filmem Marvela, jaki trafił do kin, jest widowisko " Marvels ". Główne role zagrały w nim Brie Larson Iman Vellani . Zobaczcie zwiastun:Choć Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel, wyzwoliła się spod despotycznej kontroli Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji, wciąż nie ma chwili odpoczynku we wszechświecie rozdartym licznymi konfliktami. W czasie kolejnej misji dochodzi do komplikacji – dziwacznym zbiegiem okoliczności bohaterka przekracza kosmiczny portal powiązany z rasą Kree. W efekcie moce Carol zostają splecione z nadludzkimi zdolnościami jej największej fanki, Kamali Khan (znanej jako Miss Marvel), oraz dawno niewidzianej przyszywanej siostrzenicy, astronautki Moniki Rambeau, obecnie służącej na S.Z.A.B.L.I. Cała trójka musi połączyć siły, by ponownie ocalić wszechświat jako grupa o nazwie Marvels.