PODCAST: Jan Komasa o tym, czy "Hejter" to polski Joker

Od kilku tygodni jego nazwisko jest na ustach wszystkich. Po nominacji do Oscara oraz historycznym triumfie na Orłach Jan Komasa powraca do kin z nowym filmem. Co denerwuje reżysera w warszawskiej, liberalno-lewicowej bańce? Czy bohaterto polski Joker? I czydoczeka się własnego ekranowego uniwersum? Odpowiedzi szukajcie w nowym odcinku podcastu. Na rozmowę zaprasza Łukasz Muszyński.Głównym bohateremjest Tomek ( Maciej Musiałowski ) - student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich ( Danuta Stenka Jacek Koman ) – rodziców Gabi ( Vanessa Aleksander ), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego ( Maciej Stuhr ). Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.Film od piątku w kinach.Podcastu możecie słuchać również na