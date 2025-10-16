Październik 50 na 50

Jesień trwa, a w projekcie "50 na 50" nie zwalniamy tempa! Jubileusz 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych jeszcze w październiku świętować będziemy w Gdańsku i Warszawie. Przejrzymy się gdańskim początkom Festiwalu, sprawdzimy, co łączy Złote Lwy i Cegłę.
W pierwszej połowie miesiąca poznaliśmy FPFF oczami wybitnego aktora, Daniela Olbrychskiego
, a także przekrojowo przywołaliśmy twórczość Wojciecha Marczewskiego
. W Augustowie spotkaliśmy się z hasłem: "Ona i On". Podążyliśmy wschodnim szlakiem przez historie ludzi i miejsca w polskim kinie.
Przegląd filmowy stanowił wartościową inicjatywę, godnie wpisującą się w jubileuszowe obchody 50-lecia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przemyślany dobór filmów, profesjonalna organizacja oraz zaangażowana publiczność sprawiły, że wydarzenie to nie tylko uhonorowało dorobek polskiego kina, ale także stworzyło przestrzeń do rozmowy o jego przyszłości. W przeglądzie wzięło udział łącznie 150 osób, zorganizowaliśmy 3 spotkania, w których wzięło udział 3 gości: Leszek Dawid
, Anna Kazejak
i Zuzanna Wrońska
– Fundacja Turbina, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.
W październiku zapraszamy jeszcze na: "Złote Lwy i Cegła" | Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy, Warszawa
16.10 "Ziemia obiecana
", reż. Andrzej Wajda
i prelekcja filmoznawczyni Diany Dąbrowskiej
23.10 "Bez znieczulenia
", reż. Andrzej Wajda
i prelekcja filmoznawczyni Diany Dąbrowskiej
28.10 "Człowiek z marmuru
", reż. Andrzej Wajda
i prelekcja filmoznawczyni Diany Dąbrowskiej
"Gdańskie początki" | Kino Spektrum, Gdańsk
24.10 "Człowiek z żelaza
", reż. Andrzej Wajda
25.10 "Drzwi w murze
", reż. Stanisław Różewicz
26.10 "Debiutantka
", reż. Barbara Sass
Lista wszystkich przeglądów realizowanych w ramach "50 na 50" oraz mapa ich lokalizacji jest dostępna pod linkiem: https://festiwalgdynia.pl/50-na-50/
. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.
Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerem głównym "50 na 50" jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Telewizja Polska. Patronami medialnymi projektu są Telewizja Polska, Polska Press Grupa, naszemiasto.pl, Program 1 Polskiego Radia, Program 3 Polskiego Radia, Magazyn Filmowy SFP, Filmweb, Interia, Miesięcznik KINO, Telewizja Kino Polska.
