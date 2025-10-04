Październik w CANAL+: Premiery i nowości. Tych tytułów nie można przegapić

W październiku CANAL+
zabierze widzów w podróż przez różnorodne światy. Jeśli stęskniliście się za "The Walking Dead
" – spin-off serialu "The Ones Who Live
" zapewni Wam spotkanie z ulubionymi bohaterami, którzy po latach rozłąki muszą stawić czoła nowym wyzwaniom w apokaliptycznym świecie. Fani klasycznego thrillera i epickich zmagań z mrocznymi siłami znajdą w CANAL+
natomiast m.in. "Rytuał
" z Alem Pacino
i Danem Stevensem
. Uważajcie, bo film wciąga w brutalny świat egzorcyzmów inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami!
Miłośnicy intensywnych emocji mogą wyczekiwać oscarowej "Emilii Perez
", która łączy w sobie muzyczną energię i nieoczywisty dramat, rozgrywający się na tle meksykańskich karteli. Natomiast w "Utracie równowagi
" – głośnym i szeroko nagradzanym debiucie Korka Bojanowskiego
– czeka na Was historia młodej aktorki, której życie i kariera stają pod znakiem zapytania w chwili, gdy podejmuje ryzykowną decyzję o pracy z kontrowersyjnym reżyserem.
Na CANAL+
w październiku zagości także wciągający fiński serial "Konflikt
". Fabuła wciągnie Was w wir wojennych dramatów rozgrywających się niewielkim miasteczku – tutaj polityczne intrygi przeplatają się z codziennością zwykłych mieszkańców, a każda decyzja może za sobą nieść najwyższą cenę.
Poniżej znajdziecie najciekawsze propozycje do oglądania w październiku, ale to nie wszystko, co CANAL+
.
CANAL+: NAJCIEKAWSZE PREMIERY I NOWOŚCI W PAŹDZIERNIKU
premiera w CANAL+: 27 października
Tęsknisz za klimatem klasycznego "The Walking Dead
"? CANAL+
zaprasza do "The Walking Dead: The Ones Who Live
". To opowieść o Ricku (Andrew Lincoln
) i Michonne (Danai Gurira
), którzy po latach rozłąki dostają szansę, by znów się odnaleźć. Bohaterowie próbują wrócić do domu i do najbliższych, ale droga okazuje się pełna pułapek i nieoczekiwanych zakrętów. Im dalej idą, tym bardziej oddalają się od celu – jakby sama apokalipsa grała z nimi w kotka i myszkę. Krajobrazy, które przemierzają, to mieszanina piękna i grozy, a każdy zakręt może kryć nową tajemnicę. Widzowie zobaczą tu różne oblicza świata po upadku – od ruin pełnych ciszy po miejsca, gdzie echo dawnych dramatów wciąż wisi w powietrzu.
premiera w CANAL+: 18 października
"Emilia Perez
" to film, którego nie da się zamknąć w jednej szufladce – ani musicalu, ani thrillera, ani dramatu, a jednocześnie jest tym wszystkim naraz. Jacques Audiard
proponuje odważną, pełną barw opowieść, w której piosenka i taniec splatają się z brutalną rzeczywistością meksykańskich karteli. Emilia (Karla Sofía Gascón
), bezwzględna szefowa mafii, postanawia porzucić dawne życie i wreszcie być sobą. Do pomocy w tej ryzykownej transformacji zatrudnia Ritę (Zoe Saldaña
), prawniczkę uwięzioną w zawodowym marazmie. Towarzyszą im inne kobiety, które również pragną wolności i szczęścia. Efekt to historia balansująca na granicy grozy i wyzwolenia, prowadząca widza od łez do katharsis. Nie bez powodu film zdobył dwa Oscary – dla Zoe Saldañy
oraz za piosenkę "El Mal". Czy można chcieć lepszego dowodu, że kino potrafi jednocześnie targać emocjami i porywać do tańca?
premiera w CANAL+: 7 października
Debiutancki film Korka Bojanowskiego
opowiada historię Mai, młodej aktorki, która choć poświęciła sztuce całe życie, wciąż nie wierzy w siebie i swoje możliwości. Z rezygnacją planuje porzucić marzenia o scenie na rzecz marketingu i zarządzania. Wszystko się zmienia, gdy poznaje charyzmatycznego reżysera, przygotowującego studentów do spektaklu dyplomowego. To on obsadza Maję w roli Lady Makbet, przywracając jej wiarę w talent i pasję do teatru. Jednak szybko okazuje się, że gra w przedstawieniu to dopiero początek, a prawdziwym celem bohaterki stanie się odkrycie mrocznej natury reżysera. W 2024 roku film podbił festiwal w Gdyni, zgarniając Nagrodę Specjalną Don Kichot, wyróżnienie za debiut reżyserski oraz Złotego Klakiera od publiczności.
premiera w CANAL+: 4 października
"Eileen
" przenosi widza do Massachusetts w 1964 roku, gdzie młoda kobieta uwięziona w rutynie i cieniu ojca alkoholika pracuje w zakładzie poprawczym dla chłopców. Jej szare życie rozświetla pojawienie się Rebeki – charyzmatycznej psycholożki, która wprowadza powiew tajemnicy i obietnicę zmian. Relacja między kobietami szybko staje się intensywna, a z czasem – niebezpiecznie niepokojąca. Film hipnotyzuje atmosferą noir, podszytą napięciem i dusznym erotyzmem, a granica między fascynacją i obsesją rozmywa się tu niczym dym papierosowy w barze lat 60. Scenariusz współtworzyła Ottessa Moshfegh
, autorka książki, na której oparto tę mroczną opowieść, a na ekranie błyszczą m.in. Anne Hathaway
i Thomasin McKenzie
.
premiera w CANAL+: 11 października
Czy można wyobrazić sobie western, który jednocześnie jest historią o miłości i kobiecej sile? "The Dead Don’t Hurt
" to nietypowy mariaż gatunków, gdzie surowy krajobraz Nevady staje się tłem dla intymnej opowieści. Vivienne (Vicky Krieps
), niezależna kobieta o francusko-kanadyjskich korzeniach, ucieka przed natrętnym adoratorem i zakochuje się w duńskim imigrancie Holgerze (Viggo Mortensen
). Ich wspólne życie zostaje przerwane, gdy Holger wyrusza na wojnę secesyjną, a Vivienne musi samotnie stawić czoła miasteczku rządzonemu przez skorumpowanych mężczyzn. Mortensen nie tylko wciela się w główną rolę i reżyseruje film, ale także komponuje muzykę, tworząc dzieło autorskie i osobiste. To kino, które pachnie kurzem Nevady i smakuje jak mocna whisky, a jego siłą jest spojrzenie na Dziki Zachód przez wrażliwość kobiety.
premiera w CANAL+: 31 października
Jeśli lubisz kino, które sprawia, że siedzisz na skraju fotela, zastanawiając się, czy to, co widzisz, to jeszcze ludzka energia czy już czyste zło – "Rytuał
" będzie strzałem w dziesiątkę. Fabuła inspirowana jest bowiem prawdziwą historią egzorcyzmów Emmy Schmidt, które wstrząsnęły światem na początku XX wieku. Kobieta podczas rytuału przemawiała w kilku językach – od łaciny przez niemiecki po aramejski – jakby jej usta stały się narzędziem mrocznych sił. Doświadczony ojciec Riesinger (Al Pacino
) i młody, pełen wątpliwości duchowny Steiger (Dan Stevens
) muszą zmierzyć się nie tylko z opętaniem, ale i własnymi demonami. Atmosfera gęstnieje z każdą minutą, a Pacino w roli egzorcysty wnosi do ekranu ciężar i intensywność, jakiej trudno się oprzeć. Stevens tworzy natomiast przeciwwagę – chłodniejszą, racjonalną, a jednak podatną na niepokój, który wciąga także widza. To opowieść o granicach wiary, strachu i siły, które kryją się w niejednym umyśle.
premiera w CANAL+: 1 października, kolejne odcinki w każdą środę
Czy spokojne fińskie nadmorskie miasteczko może się kojarzyć z brutalną wojną? "Konflikt
" odpowiada na to pytanie, wrzucając widza w sam środek dramatycznych wydarzeń podczas obchodów przesilenia letniego. Nieznany wróg atakuje, a na pierwszym planie stają zarówno przywódcy państwowi, jak i młodzi żołnierze, którzy muszą zmierzyć się z okrutną codziennością okupacji. Serial zachwyca realistycznymi ujęciami i autentyczną wojskową perspektywą – reżyser sam jest oficerem rezerwy fińskich sił zbrojnych. To tylko sześć odcinków, ale każdy z nich trzyma w napięciu jak szachowa partia o najwyższą stawkę. Jeśli szukasz opowieści, w której polityczne intrygi przeplatają się z ludzkim dramatem, a surowy klimat Północy dodaje całości mrocznej intensywności – "Konflikt
" jest wyborem idealnym. Bo czy nie właśnie w takich momentach najlepiej widać, czym naprawdę jest odwaga i odpowiedzialność?
