Pamiętaj: nie gaś światła. "Boogeyman" od piątku tylko w kinach

Nie sposób się nie bać

Zbuntowana licealistka Sadie oraz jej młodsza siostra Sawyer próbują odzyskać równowagę psychiczną po niedawnej śmierci mamy. Brakuje im jednak wsparcia ze strony ojca, terapeuty Willa, który z bólem zmaga się samotnie i jak gdyby nigdy nic przyjmuje kolejnych pacjentów. Nieoczekiwanie w domowym gabinecie zjawia się tajemniczy człowiek, który również stracił bliskich i desperacko szuka pomocy. Od tej chwili pogrążoną w żałobie rodzinę zaczyna nękać przerażająca nadprzyrodzona istota, która żeruje na strachu i cierpieniu swoich ofiar...Wyreżyserowany przez Roba Savage’a Boogeyman " to pierwszorzędne kino grozy, które jest w stanie przestraszyć każdego. A to dlatego, że odwołuje się do naturalnych, znanych z dzieciństwa lęków przed ciemnością i potworami, obecnych od wieków w niemal wszystkich kulturach świata. Dodatkowo opowieść została po mistrzowsku opracowana przez króla gatunku, Stephena Kinga (sprzedał ponad 400 milionów książek na całym świecie; to najbardziej utytułowany autor horrorów). A na ekranie jest pokazywana w oddziałujący na wyobraźnię, a więc najbardziej przerażający sposób. Wiadomo bowiem, że od tego, co widoczne, straszniejsze jest niebezpieczeństwo czyhające w mroku, o którym wiadomo tylko tyle, że istnieje i nie ma skrupułów.Przy okazji " Boogeyman " czerpie zarówno z klasyki horroru (inspiracje filmem " Carrie "), jak i z nowych, popularnych nurtów w tym gatunku (nawiązania do " Stranger Things "). Dzięki temu produkcja jest nie tylko przerażająca, lecz także atrakcyjna. A połączenie mroku, w którym kryje się tytułowa kreatura, z budującą napięcie muzyką i niepokojącymi dźwiękami sprawia, że ten film zdecydowanie najlepiej ogląda się w ciemnej, dobrze nagłośnionej sali kinowej. Tam po prostu nie sposób się nie bać.