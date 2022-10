Pełny program 8. Festiwalu Filmowego Spektrum w Świdnicy

8. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum już za niemal dwa tygodnie! Widzowie będą mogli zobaczyć ponad 80 tytułów, w tym krótkie metraże z całego świata, filmy pełnometrażowe z największych tegorocznych festiwali filmowych (część przedpremierowo), a nawet teledyski na dużym ekranie, które swoją warstwą wizualną ogląda się jak najlepsze kino. Ale Spektrum to więcej niż tylko święto filmów, to także szereg wydarzeń towarzyszących – koncert muzyki filmowej, potańcówka międzypokoleniowa, bingo, czy spacer śladami świdnickich murali, wszystko w czułej atmosferze lokalności. Zostawcie zgiełk miast i wpadajcie do Świdnicy na festiwal filmowy inny niż wszystkie. 8. edycja odbędzie się pod hasłem Stop Watching. Start Seeing / Przestań oglądać. Zobacz.W Konkursie SPEKTRUM o nagrodę powalczy 5 pełnometrażowych filmów z Polski oraz 5 produkcji zagranicznych, a jedynym jury będzie festiwalowa publiczność! W tegorocznym konkursie widzowie zobaczą m.in. " Silent Twins " - pokazywany premierowo na festiwalu w Cannes najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, tegoroczny laureat Złotych Lwów dla Najlepszego Filmu na FPFF w Gdyni, wizjonerski i oparty na prawdziwej historii bliźniaczek, które przestają komunikować się ze światem; "IO" – najnowszy obraz mistrza kina Jerzego Skolimowskiego , polski kandydat do Oscara i zapierająca dech w piersiach odyseja, nakręcony z imponującym rozmachem obraz współczesnego świata widziany oczami niepozornego bohatera – osiołka; " Blisko " – jeden z najpiękniejszych filmów tegorocznego festiwalu w Cannes nagrodzony Grand Prix to sensualna i czuła opowieść o przyjaźni dwóch 13-latków i drugi pełny metraż Lukasa Dhonta , reżysera nagrodzonego Nagrodą Publiczności 5. edycji Spektrum w 2019 roku za film "Girl"; " W trójkącie " – kolejny nagrodzony Złotą Palmą w Cannes obraz Rubena Östlunda, który tym razem zabiera nas w szalony rejs luksusowym statkiem, to świetnie napisana, dzika komedia, rozpisana na trzy zaskakujące akty i niezwykle aktualny i drapieżny komentarz do naszych absurdalnie okrutnych czasów; " Chrzciny " z fenomenalną Katarzyną Figurą (która ponownie odwiedzi Spektrum by spotkać się z widzami) w roli Marianny, gorliwej katoliczki, która postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci.Po raz drugi w programie sekcja konkursowa Bliżej/Closer i kino czułe, o relacjach, bliskości i codzienności, którą dzielimy wszyscy niezależnie od współrzędnych geograficznych. Zawitamy do Bytomia, gdzie film " Lombard " dokumentuje barwne losy Joli i Wieśka - pary w życiu i biznesie - wraz z trójką swoich pracowników prowadzą prawdopodobnie największy lombard w Europie i mimo, że jego czas świetności minął, walczą o przetrwanie w lokalnej społeczności. Widzowie odwiedzą też pocztówkową scenerię alpejskiej prowincji w "Kawałku nieba", gdzie majestatyczne góry tworzą tło do historii miłosnej lokalnej kelnerki i tajemniczego przybysza, by na koniec ogrzać się słońcem Hiszpanii w " Alcarràs " (Najlepszy film minionego festiwalu filmowego w Berlinie) w opowieści wypełnionej nostalgiczną aurą końca lata o wielopokoleniowej rodzinie, która staje w obliczu utraty swojego gospodarstwa.Spektrum zaprezentuje również zestaw najciekawszych filmów dokumentalnych sezonu. W sekcji Oko na dokument zobaczymy przejmujący " Syndrom Hamleta ", w którym kilka miesięcy przed inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 r. piątka bohaterów, zainspirowanych motywami Hamleta, wraca na scenie do brutalnych doświadczeń ostatnich lat, próbując przezwyciężyć swoje traumy – partnerem pokazu jest MFF WATCH DOCS. Wśród dokumentów także " Boylesque ", w którym słynny queerowy performer Lulla La Polaca, pokaże nam, że mimo osiemdziesiątki na karku wciąż można tańczyć, bawić się, kochać i " Wulkan miłości " - prawdziwe love story o niezwykłym trójkącie miłosnym, w którym występuje francuskie małżeństwo naukowe Katii i Maurice’a Krafftów oraz uwielbiane przez nich wulkany.Jedną z głównych osi Spektrum są międzynarodowe konkursy Okiem Młodych (Fabuła, Dokument, Animacja, Amatorski). Świdnicę znów odwiedzą krótkie metraże młodych niezależnych twórczyń i twórców, od produkcji profesjonalnych po debiuty powstałe poza murami szkół filmowych. Podczas 8. edycji festiwalu widzowie zobaczą aż 46 filmów z różnych zakątków świata. Poza animacjami z konkursu Okiem Młodych, pokażemy też zestaw nagrodzonych filmów animowanych z ostatniej edycji MFF Animator w Poznaniu.W tym roku również dwa zupełnie nowe punkty programu! Na wielu festiwalach filmowych możemy oglądać retrospektywy twórczości uznanych reżyserów, my chcemy pokazywać młodych twórców, którzy naszym zdaniem już po debiucie stali się kultowi, a swoim drugim filmem udowodnili, że nie warto czekać pół wieku aż staną się ‘klasykami’. W sekcji Young Classics przyjrzymy się twórcom, którzy swoim pierwszym i drugim filmem zachwycili publiczność najważniejszych festiwali filmowych na świecie i zasługują na uwagę już na początku swojej kariery. Bohaterem pierwszej odsłony Young Classics będzie urodzony w Korei Południowej, a wychowany w Stanach Zjednoczonych, Kogonada. Zobaczymy jego kameralny debiut "Columbus" (Nagroda Publiczności na festiwalu w Sundance) i drugi film "After Yang", który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes, co tylko potwierdziło jego pozycję i kunszt reżyserski.W ramach nowej mini sekcji Set Free pokażemy 3 filmy krótkometrażowe oraz jeden pełnometrażowy, których wspólnym mianownikiem jest chęć lub/i pozwolenie sobie, na bycie kim chce się być i jak chce się żyć, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy płci: " Sisters with Transistors ", gdzie przyjrzymy się silnym kobietom, które mimo dużego oporu i niechęci w branży, stały się prekursorkami muzyki elektronicznej (pokaz we współpracy z Her Docs Film Festival); "Iskry" w reż. znanej piosenkarki i ilustratorki BOVSKA oraz reportera i autora audycji "Dokumentnie" w Newonce Radio, Filipa Skrońca; "Płot" o trudnej relacji dwóch starszych mężczyzn na polskiej prowincji z główną rolą pochodzącego ze Świdnicy Juliusza Chrząstowskiego; " Victoria " z Katarzyną Figurą , wcielającą się w rolę kobiety odkrywającej swoją seksualność. Filmy które zobaczycie opowiadają o wolności ciała i umysłu i o konsekwencjach jaką ta wolność niesie. Ponieważ Spektrum ceni i wspiera różnorodność.Spektrum emocji i spektrum kina – w tym roku w programie pojawi się także odrobina kina gatunkowego z prawdziwego zdarzenia. Gościnnie prosto z Gdańska do Świdnicy zawita Octopus Film Festival z autorskim cyklem organizatorów – VHS HELL. To cykliczne wydarzenie prezentujące niekonwencjonalne kino klasy B, które albo wypadło ze światowej dystrybucji, albo istnieje w niej w bardzo ograniczonym zakresie i nostalgiczny hołd dla amerykańskiego kina niskobudżetowego minionych dekad i polskiej rzeczywistości doby transformacji ustrojowej. W ramach wydarzenia zobaczymy film " Brain Damage " z 1988 roku z lektorem na żywo!Festiwal otworzy dokument " Pisklaki " w reż. Lidii Dudy , a galę zamknięcia i rozdania nagród uświetni klasyk kina Azji – " Spragnieni miłości " w reż. Wong Kar-Waia.Pełny program dostępny na stronie festiwalu https://spektrumfestiwal.pl/program/ oraz do pobrania w formacie PDF: https://tinyurl.com/8-spektrum-program-2022 Zakup karnetów i biletów możliwy w kasach Świdnickiego Ośrodka Kultury i na stronie www.sok.com.pl 8. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum odbędzie się w dniach 22-29 października 2022 roku, a Świdnica ponownie ugości najciekawsze święto kina artystycznego na Dolnym Śląsku. Festiwal Filmowy Spektrum jest organizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławską Fundację Filmową oraz finansowany ze środków Miasta i Gminy Świdnica i Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.