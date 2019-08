Peter Fonda nie żyje

Getty Images © Stuart C. Wilson



W piątek w swoim domu w Los Angeles zmarł Peter Fonda . Aktor miał 79 lat. Fonda pochodził z filmowej rodziny. Jego ojcem był legendarny Henry Fonda , siostrą jest Jane Fonda , a córką Bridget Fonda . Już w młodości zainteresował się aktorstwem, fachu ucząc się m.in. w Omaha Community Playhouse, do którego wcześniej uczęszczał jego ojciec. Na początku lat 60. zadebiutował w teatrze na Broadwayu. W tym samym czasie zaczął też występować w filmach. Po raz pierwszy został zauważony dzięki głównej roli w komedii romantycznej. W tym samym roku wystąpił w filmie, za co otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii najbardziej obiecujący aktor.Przełomem i zarazem filmem, który uczynił z Fondy legendę kina, okazał się. Była to opowieść o dwóch motocyklistach, którą Fonda wyprodukował za niespełna 400 tysięcy dolarów i do której przygotował scenariusz razem Dennisem Hopperem Terrym Southernem . Obraz stał się głosem pokolenia, a scenariusz został nominowany do Oscara Na drugą nominację do nagród Akademii, tym razem aktorską, Fonda musiał czekać 28 lat. Otrzymał ją za pierwszoplanową rolę w filmie. Zdobył za nią również Złoty Glob . Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej ponownie wyróżniło go w 2000 roku za drugoplanową rolę w filmie telewizyjnym Peter Fonda wystąpił również m.in. w:. Pomimo choroby nowotworowej był aktywny zawodowo do samego końca. Na premierę czeka m.in.:, gdzie zagrał jedną z pomniejszych ról.