Plakat "Gwiezdnych wojen IX" potwierdza powrót Rycerzy Ren

Do sieci wyciekł pierwszy materiał zapowiadający. Obrazek jest oczywiście nieoficjalny i - choć wygląda jak plakat - prawdopodobnie jest po prostu grafiką promocyjną.Prowokuje ona szereg pytań. Czy Rey ma biały miecz? Gdzie jest Rose? Kim są nowe postacie? Daje nam też przedsmak czerwonych szturmowców i uzbrojonego po zęby (!) C3PO oraz potwierdza to, o czym mówiło się od jakiegoś czasu: w filmie pojawią się Rycerze Ren.W sieci krążą plotki, że to właśni oni - a nie Kylo Ren - będą głównymi czarnymi charakterami filmu. Po tym, jak wystąpili na moment w retrospekcji z, słuch o nich zaginął. Najprawdopodobniej są oni - podobnie jak Ben Solo - byłymi uczniami Luke'a, którzy przeszli na ciemną stronę. Według pogłosek szczycą się oni "wielki zrozumieniem natury Mocy", cokolwiek to znaczy.Reżyserem niezatytułowanego na razie filmu jest J.J. Abrams . Premiera 19 grudnia 2019.