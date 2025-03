Festiwalowa rodzina. Plakat 22. MDAG i start sprzedaży karnetów oraz akredytacji

Wolontariuszki na plakacie 22. MDAG

Start sprzedaży karnetów i akredytacji na warszawską edycję MDAG

odbędzie się2025 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) orazonline na mdag.pl Anna Starzewska i Zofia Mańkowska to twarze tegorocznego Millennium Docs Against Gravity . Od lat są wolontariuszkami festiwalu, pomagając tworzyć MDAG, podobnie jak kilkaset osób w skali kraju, w tym ponad 300 w samej Warszawie. Dla Zofii 22. edycja festiwalu będzie trzecią w biurze prasowym. Anna uczestniczy jako widzka w MDAG od lat i to będzie ósmy rok, kiedy będzie także współtworzyła festiwal. W tym czasie zajmowała się obsługą sal, ale zasiadała także w jury międzypokoleniowym.Obie przyznają, że wraz z MDAG przychodzi filmowa wiosna a życie nabiera tempa po miesiącach chłodu.– mówi Anna.– dodaje Zofia.– mówi Mateusz Góra, szef komunikacji MDAG.Autorem zdjęć, które posłużyły do stworzenia plakatu, jest fotograf Paweł Kocan (@kocpan). Paweł zasiądzie także w jury Konkursu na Najlepsze Zdjęcia.– tak Paweł opowiada o pracy na planie sesji.Autorem identyfikacji wizualnej MDAG jest po raz trzeci Bartek Bojarczuk (@ill.cat) - dyrektor kreatywny autorskiej pracowni ILLCAT.studio, który tak opisuje swoją tegoroczną pracę:Premierze plakatu towarzyszy start sprzedaży karnetów oraz akredytacji medialnych i branżowych na 22. edycję MDAG w Warszawie. Sprzedaż odbywa się pod adresem book.mdag.pl . Sprzedaż potrwa do 30 kwietnia lub do wyczerpania puli.Karnety można zakupić w cenie 300 zł pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/karnety . Wszystkie przydatne informacje na temat ich funkcjonowania można znaleźć tutaj: https://book.mdag.pl/pl/strona/jak-dziala-twoj-karnet . Karnet stanowi przepustkę do filmowej uczty, na którą w tym roku złoży się niemal 180 najwyższej jakości produkcji dokumentalnych z całego świata.Wszystkie osoby działające w mediach oraz w branży filmowej zachęcamy do zakupu akredytacji medialnej lub industry. W celu jej zdobycia prosimy o wypełnienie formularza pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/akredytacje . Koszt akredytacji to 220 zł. W ciągu kilku dni od złożenia wniosku poinformujemy o przyznaniu akredytacji. Wszystkie przydatne informacje można znaleźć na stronie: https://book.mdag.pl/pl/strona/jak-dziala-twoja-akredytacja