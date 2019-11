Plany Disneya 2020-23: Daty "Star Wars" bez zmian

Disney ogłosił kalendarz amerykańskich premier na lata 2020-2023. W większości są to daty bez tytułów. Ale jest też kilka ciekawych informacji.Przede wszystkim Disney na razie nie anulował premiery filmu z cykluplanowanej na 16 grudnia 2022 roku. Pierwotnie termin ten został zarezerwowany dla pierwszego z trzech gwiezdnowojennych widowisk Davida Benioffa D.B. Weissa . Jak jednak wiadomo, twórcynie są już z Lucasfilm związani. Czyj więc film trafi pod koniec 2022 roku do kin, tego nie wiadomo. W grę wchodzi projekt Riana Johnsona lub Kevina Feige'a . Nie można też wykluczyć, że będzie to film, o którym jeszcze nic nie wiemy.Disney drastycznie przesunął za to daty premier kilku produkcji studia Fox.nie trafi do kin w lutym przyszłego roku, ale pół roku później, we wrześniu. Animacjazamiast w listopadzie 2020 roku zadebiutuje w lutym 2021 roku. Animacja Blue Sky Animationsopóźni się o prawie rok: z marca 2021 roku została przeniesiona na styczeń 2022 r.Wytwórnia dała też zielone światło nowemu filmowi Ridleya Scotta , który powstaje w 20th Century Fox. Obraz trafi do kin w limitowanej dystrybucji na Boże Narodzenie 2020 roku, by 8 stycznia trafić do kin w całym kraju.W listopadzie 2020 roku pojawi się pierwszy po dłuższej przerwie obraz Adriana Lyne'a Aną de Armas (też produkcja 20th Century Fox).Nie uległy zmianie daty. Trafią do kin odpowiedni: w grudniu 2021 i grudniu 2023 roku.Bez zmian jest również data premiery(wciąż w lipcu 2021 roku).Disney dodał jedną datę dla produkcji Marvela w 2022 roku - 7 października. W ten sposób w tym roku do kin trafią cztery filmy z cyklu MCU (tylko jeden z nich został doprecyzowany, tow maju).Na rok 2023 Disney również planuje cztery premiery Marvela: 17 lutego (dodana data), 5 maja, 28 lipca i 3 listopada.Ogólnie w 2020 roku Disney wprowadzi do kin 24 filmy, w 2021 r. - 21, w 2022 r. - 21, a w 2023 r. - 19.