Wow! Cóż za triumf. "Między nami żywiołami" hitem Disney+

"Między nami żywiołami" w Top10 premier wszech czasów na Disney+

"Między nami żywiołami" - miała być klapa, był hit

Zwiastun filmu "Między nami żywiołami"

Disney+ jako wskaźnik oglądalności uznaje łączny czas spędzony przez użytkowników platformy na oglądaniu danego tytułu podzielony przez czas jego trwania.Tak liczącOstatnią animacją, która uzyskała podobny (lub większy) wynik była inna produkcja Pixara było drugą produkcją studia Pixar , którą Disney zdecydował się wprowadzić do kin po tym, jak przez kilka lat wszystkie filmy wytwórni trafiały bezpośrednio na platformę Disney+.Weekend otwarcia nie wskazywał na to, że będzie hit.zarobiło zaledwie 30 milionów dolarów w pierwszy weekend w amerykańskich kinach. Jednak film uzyskał tak wysoką opinię wśród widzów, że ostatecznie wpływy powiększyły się pięciokrotnie, co rzadko się zdarza. Animacja była też wielkim hitem na świecie i ostatecznie zdołała zarobićAkcja filmu rozgrywa się w Żywiołowie, mieście zamieszkanym przez przedstawicieli ognia, wody, ziemi i powietrza. Iskra to twarda, sprytna i ognista dziewczyna, która wbrew woli ojca zaprzyjaźnia się z zabawnym, płynącym z prądem chłopakiem imieniem Wodek. Ich znajomość wywraca świat Iskry do góry nogami i sprawia, że bohaterowie zaczynają na nowo odkrywać otaczający ich świat.