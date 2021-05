Platforma MOJEeKINO świętuje pierwsze urodziny

Odrobina historii, odrobina chaosu

Partners in crime

Różnorodność to nasza siła

Co nas cieszy, co nas podnieca

Mojeekino w liczbach

Oferta urodzinowa

Gdybyśmy mieli podsumować ubiegły rok w dwóch słowach, byłyby to wspólna opowieść. Pandemia i zbiorowe kwarantanny mocno dotknęły szeroko pojętą branżę filmową. Zawieszono produkcje filmowe, zamknięto kina, które w ostatnich latach odnosiły regularne pasmo rekordów – rok przed pandemią przyniósł ponad 60 mln widzów. Wszystko się zmieniło w marcu 2020 roku.Wyjść z domu, usiąść wygodnie w ciemnej sali kinowej i oddać się emocjom płynącym z dużego ekranu. Takie jest kino, wizja kina wirtualnego wydaje się stać w sprzeczności do takiego doświadczenia. Stowarzyszenie Kin Studyjnych, które od 2021 roku jest operatorem programu pomocowego "Sieć Kin Studyjnych" zaczęło szukać pomysłów na przetrwanie kin w patowym okresie lockdownu. I tak 21 maja 2020 roku, w zaledwie trzy tygodnie członkinie zarządu SKS – Joanna Piotrowiak, Ewa Jaskólska i Marlena Gabryszewska, uruchomiły, unikalny w skali światowej projekt platformy, która w założeniu miała działaś jak wirtualne kino. Tak powstała Mojeekino.pl, która z definicji wyróżnia się spośród pozostałych platform VOD, bo składa się z ponad 40. wirtualnych sal kin studyjnych w całej Polsce!Na platformę widz może wejść przez stronę MOJEeKINO.PL, ale także z poziomu strony poszczególnych kin. Kliknięcie kafelka z nazwą wybranego kina studyjnego, to dodatkowa korzyść, w ten sposób można wspierać swoje ulubione kino lub podróżować po tych kinach w Polsce, do których nie mielibyśmy okazji się wybrać.Uruchomienie sal wirtualnych dało realne wsparcie małym kinom, które utraciły możliwość funkcjonowania, a fani kina niezależnego znaleźli dla przeznaczoną dla siebie niszę wypełnioną tytułami z gwarancją jakości dobrych, docenionych i nagradzanych na festiwalach filmów. MOJEeKINO stało się miejscem w wirtualnej przestrzeni kulturalnej, gdzie każdy wybór – filmu czy kina – to dobry wybór!Nie byłoby to możliwe bez otwartości dystrybutorów. Z Mojeekino.pl współpracują leaderzy kina niezależnego, którzy na co dzień współpracują ze stacjonarnymi kinami. Aurora Films, Against Gravity, Best Film, Gutek Film, M2 Films, Mayfly, Galapagos Films, Velvet Spoon, Tongariro Releasing, Media4Fun, Spectator, Forum Film, Hagi Films, Nowe Horyzonty, Madness, Next Film.Dzięki tej współpracy katalog filmów jest systematycznie zmieniany i wzbogacany o nowe propozycje. W każdy piątek, tak jak w kinie, na widzów czekają premiery. Cotygodniowe premiery przeplatane są unikalnymi przeglądami tematycznymi jak choćby "klasa mistrzowska" prezentująca najciekawsze nazwiska reżyserów, "historie prawdziwe" – cykl cieszący się ogromną popularnością wśród widzów, czy pakiety filmowe dające możliwość obejrzenia kilku tytułów w niższej cenie.Dla kinofilów jest to prawdziwa gratka, alternatywna oferta filmowa spoza głównego nurtu, gdzie można znaleźć prawdziwe perełki, po które warto sięgnąć ponownie. Tytuły ciekawe, oryginalne, intrygujące pozyskiwane są dzięki starannemu doborowi repertuaru.Różnorodność gatunków oraz przemyślana selekcja sprawiają, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Wybór ułatwia kafelkowy podział na gatunki: nowości, zapowiedzi, kino azjatycki, kino polskie czy filmy ostatniej szansy.Mojeekino to, podobnie jak w klasycznych kinach studyjnych rozmowy z twórcami, wydarzenia specjalne i pokazy przedpremierowe. Założycielkom platformy chodziło o zachowanie wrażenia, jakie towarzyszy widzom po wyjściu z sali kinowej, tej niezwykłej ekscytacji jakbyśmy powrócili z innego świata. Takich emocji wciąż potrzebujemy i takie emocje gwarantujemy na platformie kin studyjnych.Platforma kin studyjnych to 43 kina z całej Polski. W pierwszym roku w naszych wirtualnych salach odbyło się ponad 70 specjalnych pokazów przedpremierowych. Ilość premier osiągnęła prawie 400 tytułów! Możemy się pochwalić, że zrealizowaliśmy blisko 40 festiwali i przeglądów filmowych, na których sprzedawaliśmy zarówno bilety jak też karnety oraz akredytacje. Nasi widzowie byli częścią największych festiwali filmowych m.in.: "Transatlantyk", "Sputnik-Festiwal Filmów Rosyjskich", "Watach Docs", "Ukraina. Film Festival", "Warsaw Korean Film Festival", które już potwierdziły swoją obecność na platformie jesienią 2021! To oznacza, że nie zwalniamy tempa mimo otwartych kin, wciąż będziemy wspierać kina hybrydowo!Jako że jesteśmy odrobinę próżni, to nasze pierwsze urodziny chcemy obchodzić pięknie i stylowo! Jedną z niespodzianek będzie premierowy zestaw filmów o modzie. Znajdziecie je w kafelku B jak Beautiful. S jak Style. A tam ikony, ekscentrycy i wizjonerzy świata mody, stylowe kreacje, najlepsze kolekcje haute couture. Od legendy mody Pierre'a Cardina po ekstrawaganckiego Jean-Paula Gaultier. Od nieśmiałego YSL po rockendrollową Vivienne Westwood, kończąc na zbuntowanym geniuszu Aleksandrze McQueenie.Kolejną niespodzianką przygotowaną specjalnie na urodziny będzie niepowtarzalna Kolekcja Klasyków od Velvet Spoon. Tu możecie spodziewać się wszystkiego co niesztampowe i osobne, szalone i odważne, wyszukane a nawet dziwaczne – będziecie zauroczeni! To jedyną w swoim rodzaju przejażdżkę w rejony klasycznego kina gatunkowego, które przez dekady wpływało (i nadal wpływa) na kolejne pokolenia reżyserów i reżyserek.W programie między innymi " Głęboka czerwień ", czyli legendarne giallo włoskiego mistrza grozy, Daria Argenta , " Wściekłość Davida Cronenberga , przerażający i kontrowersyjny " Cannibal Holocaust ", " Hrabina Dracula " ze stajni Hammer Films, " Wściekłe pięści " z Bruce'em Lee i " Konwój Gdy Wy będziecie eksplorować mroczne zakątki kina gatunkowego, dla Waszych lub zaprzyjaźnionych dzieci czekać będzie również w najlepszym gatunku, rasowe kino przygodowe.Mojeekino – dzieciom. Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, to świetna seria kryminalna nie tylko dla najmłodszych! Przygodowy pakiet o parze młodych detektywów idealny dla uwielbiających zagadki kryminalne! Będzie się działo!A na wielki finał przygotowaliśmy specjalny pakiet urodzinowych przedpremier z możliwością zdobycia kodów na inne filmy.Siedem nowiutkich tytułów, które będą dostępne od 21 do 23 maja. Wśród atrakcji i pokus przedpremierowo zobaczymy brazylijski komediodramat " Święta, święta i po świętach ". Film czołowej brazylijskiej reżyserki Sandry Kogut łączy w sobie elementy komedii, dramatu oraz społecznej satyry. To brawurowo zagrana, rozłożona na trzy kolejne lata ironiczna opowieść o współczesnym społeczeństwie ze skandalem politycznym w tle. " Obraz pożądania " – charyzmatyczny krytyk sztuki, piękna kobieta, tajemniczy milioner i mityczny artysta składają się na pełen uroku, wciągający thriller noir o świecie sztuki. " Ściana cieni " – prosta, lecz dramatyczna historia zilustrowana powściągliwą muzyką opowiada historię spotkania alpinistów i Szerpów u podnóża jednej z najtrudniejszych himalajskich ścian, uważanej za jedną z ostatnich świętych gór. " Helmut Newton. Piękno i bestia " – dokument o twórczości jednego z najbardziej kontrowersyjnych fotografów, w którym głos zyskują bohaterki jego kultowych portretów – pokaz filmu specjalnie na życzenie widzów. " Metamorfoza ptaków " – film nagrodzony na Berlinale i Festiwalu Nowe Horyzonty, to urzekające i pełne aluzji pomysłowe i szalenie odważne dzieło, które wyróżnia się oryginalnością i głęboką refleksją. Jeśli lubicie twórczość Tarantino , to jest okazja, by zajrzeć za kulisy w filmie " Tarantino. Bękart kina ". Nawet ci, którzy o Tarantino wiedzą już bardzo dużo, będą się zachwycać anegdotami i spostrzeżeniami. A na koniec intymnie niepokojący " DAU. Natasza ". To oszałamiający film, który wymyka się kategoryzacji i jest wyjątkowym osiągnięciem, które trzeba zobaczyć, by w nie uwierzyć.My obchodzimy urodziny, ale to dla naszych widzów będziemy mieć prezenty. Kupując bilet na jedną z siedmiu przedpremier, każdy widz otrzyma wiadomość mailową z indywidualnym kodem na film z repertuaru Mojeekino, do wykorzystania do końca maja. Kody zostaną wysłane w poniedziałek, 24 maja!Impreza urodzinowa na mojeekino.pl rozpoczyna się 21 maja. Bawcie się z nami!