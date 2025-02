PlayStation State of Play: "Metal Gear Solid Δ: Snake Eater" z datą premiery

Koniec wakacji z grową legendą

Zobacz zwiastun "Metal Gear Solid Δ: Snake Eater"

W czasie PlayStation State of Play oficjalnie ujawniono, że. Preordery już są aktywne.Gra ma być dość wiernym odwzorowaniem legendy, jaką jest. Gracze otrzymają jednak dwie nowe perspektywy: "New Style" i "Legacy Style". Odświeżono również na potrzeby współczesnych graczy postacie, fabułę oraz grę aktorów. Twórcy obiecują większą immersję.zadebiutowało na PlayStation 2 w 2004 roku. Prequel oryginalnej gryosadzony jest w latach 60., a gracze przejmują kontrolę nad Naked Snake (znany również jako Big Boss, antagonista z pierwszej gry serii), wykonując misje głównie na terenie sowieckiej Rosji.wprowadziło do serii elementy kamuflażu, a także mechaniki walki wręcz.Ogłoszeniu daty premiery towarzyszyła też premiera zwiastun.