Plotka: Lady Gaga Ursulą w aktorskiej "Małej Syrence"?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Disney szykuje widowisko. Będzie to aktorska wersja słynnej animacji. Oficjalnie o projekcie niewiele wiadomo. Jednak po sieci krąży cała masa spekulacji.Najnowsza plotka głosi, że w filmie może wystąpić Lady Gaga ). Źródłem tych rewelacji jest portal The DisInsider. Sugeruje on, że Lady Gaga miałaby zagrać czarny charakter, złowrogą wiedźmę Ursulę. Disney nie komentuje tej plotki.Jeśli ta plotka potwierdzi się i jeśli prawdą okażą się sierpniowe rewelacje, że Ariel zagra Zendaya , to można byłoby spokojnie oczekiwać musicalu najwyższej próby. Tym bardziej, że za kamerą ma stanąć Rob Marshall , reżyserBohaterką filmu będzie niezależna księżniczka Ariel. Syrenka marzy o tym, by odrzucić ogon i stać się częścią świata ludzi. W końcu zawiera pakt z podstępną wiedźmą Urszulą, która wprawdzie przemienia Ariel w człowieka, ale w zastaw zabiera jej najcenniejszy skarb – przepiękny głos. Dziewczyna będzie potrzebowała dużo odwagi, determinacji oraz pomocy wiernych przyjaciół – Sebastiana i Florka – aby poradzić sobie w nowych okolicznościach i uporządkować sprawy w obu światach.