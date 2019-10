Plotka: Zdjęcia do "Riddicka 4" już w przyszłym roku?

Jeśli wierzyć We Got This Covered, planowane od lat widowiskow końcu ma realne szanse na realizację. Portal twierdzi bowiem, że zdjęcia do niego kręcone będą w przyszłym roku.Przypomnijmy, że Vin Diesel już parę miesięcy temu chwalił się zakończeniem przez Davida Twohy'ego prac nad scenariuszem. Wtedy jednak nie było jasne, czy znajdzie się ktoś, kto wyda na projekt pieniądze. Portal WGTC też nie podaje, kto stoi za produkcją widowiska. Jeśli jednak zdjęcia mają ruszyć w przyszły roku, to sprawy budżetowe najwyraźniej zostały z powodzeniem domknięte.Seria filmów o Riddicku nie należy do kasowych.przy budżecie w wysokości 23 milionów dolarów zarobił na całym świecie 53,2 mln dolarów.kosztowały 105 milionów i zgarnęły na świecie 115,8 mln. Ostatni film –– poradził sobie najlepiej, bo przy budżecie 38 mln jego wpływy wyniosły 98,3 mln dolarów.O czym opowie, tego na razie nie wiadomo. Przypomnijmy: w ostatniej odsłonie cyklu zdradzony przez przyjaciół i pozostawiony na obcej planecie Riddick musiał przetrwać w walce ze śmiertelnie groźnymi wrogami. Stał się jeszcze potężniejszy i niebezpieczniejszy. Łowcy nagród ścigający go przez całą galaktykę byli jedynie pionkami w grze, dzięki której Riddick ruszył na odsiecz swojej planety, stojącej w obliczu zagłady.