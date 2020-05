Scenariusz "Riddicka 4" w drodze do Vina Diesela

W zamieszczonym na Instagramie wideo Vin Diesel zdradził, że w tym tygodniu dostanie do lektury scenariusz czwartej części przygód Riddicka.Ostatni raz o projekcie słyszeliśmy w lipcu ubiegłego roku. Diesel zarzekał się wówczas, że fabuła filmu jest już gotowa, a zdjęcia mogą rozpocząć się lada chwila.Oczywiście scenariusz to nie wszystko. Trzeba jeszcze znaleźć chętnych na sfinansowanie jego realizacji. Seria filmów o Riddicku nie należy tymczasem do kasowych.przy budżecie w wysokości 23 milionów dolarów zarobił na całym świecie 53,2 mln dolarów.kosztowały 105 milionów i zgarnęły na świecie 115,8 mln. Ostatni film –– poradził sobie najlepiej, bo przy budżecie 38 mln jego wpływy wyniosły 98,3 mln dolarów.O czym opowie, tego na razie nie wiadomo. Przypomnijmy: w ostatniej odsłonie cyklu zdradzony przez przyjaciół i pozostawiony na obcej planecie Riddick musiał przetrwać w walce ze śmiertelnie groźnymi wrogami. Stał się wówczas jeszcze potężniejszy i niebezpieczniejszy. Łowcy nagród ścigający go przez całą galaktykę byli jedynie pionkami w grze, dzięki której Riddick mógł ruszyć na odsiecz swojej planecie stojącej w obliczu zagłady.