Poczujcie miłość, oglądając zwiastun "Poznajmy się jeszcze raz"

Przedstawiamy polski zwiastun, najprzyjemniejszego filmu tej zimy i kinowego przeboju we Francji (ponad milion widzów po dwóch tygodniach wyświetlania). Zapowiedź filmu ilustruje piosenka "Rzuć to wszystko co złe" - ponadczasowy utwór w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Mitch&Mitch z tekstem Leszka Długosza. W filmie wystąpili Daniel Auteuil ), Fanny Ardant ), Guillaume Canet ) i Doria Tillier ).Co byś zrobił, aby raz jeszcze poczuć pierwszą miłość? Ile byś dał, by na nowo przeżyć najpiękniejszy dzień swojego życia? Powrót do cudownych chwil może mieć wysoką cenę. Bohatergotów jest ją zapłacić – nawet jeśli będzie musiał pozbyć się wszystkich oszczędności, a potem ukryć ten fakt przed żoną. Przewrotna francuska komedia spodoba się wszystkim, którzy pokochali romantyczny klimati urzekającą niewinność. Pełen humoru przebój francuskiego kina działa jak filmowy afrodyzjak, przypominając, że najlepsze czasy i najpiękniejsze chwile to te, które przeżywamy teraz.Zagubiony w świecie nowych technologii, wzdychający do telefonów stacjonarnych, papierowych książek i wąsów rysownik komiksów Victor (w tej roli gwiazda francuskiego kina, Daniel Auteuil ), nieoczekiwanie dostaje propozycję nietypowej podróży w czasie. Mężczyzna przyjmuje ją tym chętniej, że jego małżeństwo się sypie, a żona Marianne (w tej roli Fanny Ardant ) w niczym nie przypomina cudownej dziewczyny, w której kiedyś się zadurzył. Wybiera więc lata 70., by znów móc wejść do baru "Belle Epoque", bezkarnie zapalić papierosa przy stoliku i z drżącym (po raz pierwszy od tak dawna!) sercem czekać, aż w drzwiach pojawi się rudowłosa, seksowna, niezależna Marianne. Odtworzona na jego życzenie epoka wydaje się Victorowi o wiele prawdziwsza niż współczesność, w której wszystko – od międzyludzkich relacji przez pracę, po sztukę – staje się wirtualne."Film, któremu nie można się oprzeć", "Dowcipny i radosny" – tak pisali krytycy po pokazachw Cannes i Toronto. Zachwyciła rewelacyjna obsada (poza Ardant Auteuilem wystąpił tu także Guillaume Canet ) i błyskotliwy scenariusz, a także lekkość, z jaką reżyser Nicolas Bedos dotyka uniwersalnych tematów: miłości, przemijania, pokoleniowych różnic. Pełen humoru przebój francuskiego kina działa jak filmowy afrodyzjak, przypominając, że najlepsze czasy i najpiękniejsze chwile to te, które przeżywamy teraz.w kinach od 31 stycznia.