Newsy Filmy Poglądy to nie wszystko. Emma Watson o swojej relacji z J.K. Rowling
Filmy

Poglądy to nie wszystko. Emma Watson o swojej relacji z J.K. Rowling

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pogl%C4%85dy+to+nie+wszystko.+Emma+Watson+o+swojej+relacji+z+J.K.+Rowling-163099
Poglądy to nie wszystko. Emma Watson o swojej relacji z J.K. Rowling
źródło: Getty Images
autor: Arnold Jerocki
Choć po zakończeniu filmowego cyklu o Harrym Potterze pomiędzy J.K. Rowling a Emmą Watson niejednokrotnie iskrzyło w mediach, jak się okazuje nie wyklucza to przejawów ludzkiej sympatii. W najnowszej rozmowie brytyjska aktorka została po raz kolejny zapytana o swój stosunek do twórczyni świata Magii i Czarodziejstwa. Co ciekawe, jej odpowiedź zaskoczyła niejednego obserwatora.

Co powiedziała Emma Watson?



Niedawno Emma Watson wzięła udział w odcinku podcastu "On Purpose With Jay Shetty". Doceniając społeczno-polityczne zaangażowanie aktorki, prowadzący trzeźwo postanowił zapytać o jej dzisiejszą relację z J.K. Rowling – postacią z "przeciwnej strony barykady". Pisarka pozostaje jednocześnie autorką świata, który dał Watson ogromna popularność, jak i osobą publiczną, z której poglądami aktorka zdecydowanie się nie zgadza. W tym celu prowadzący powrócił także do roku 2020 i jednoznacznych stanowisk Watson, potępiających słowa Rowling wymierzone w społeczność osób transpłciowych. Choć różnice poglądów obu kobiet nadal są wielkie, aktorka zaskoczyła prowadzącego swoją odpowiedzią.

GettyImages-526328616.jpg Getty Images © Rune Hellestad - Corbis
J.K. Rowling i Emma Watson na rozdaniu nagród BAFTA w 2011 roku


Naprawdę nie uważam, że ze względu na moje doświadczenia, poglądy, okazywane przeze mnie wsparcie czy miłość nie mogę i nie powinnam cenić Jo; osoby, z którą miałam tak ważne osobiste doświadczenia. Nigdy nie uwierzę, że jedno wyklucza drugie i że nie mam prawa zatrzymać i pielęgnować własnych wspomnień związanych z tą osobą. Nie sądzę, że te sprawy są kwestią albo–albo. Bardzo bym chciała, aby ludzie, którzy nie zgadzają się z moimi opiniami, nadal mnie kochali oraz żebym zawsze mogła kochać ludzi, z którymi poglądami również się nie zgadzam – powiedziała Watson.

W dalszej części wywiadu aktorka dodała, że głęboko żałuje, że podobne zdania wydają się dla wielu kontrowersyjne. 

Najbardziej zasmuca mnie fakt, że nigdy nie stworzono odpowiedniej przestrzeni do rozmowy – powiedziała, po czym zapytana przez prowadzącego o swoją gotowość do tego typu empatycznej wymiany zdań, dodała: Tak, jestem gotowa i zawsze będę. Bo w to wierzę. Wierzę w to całkowicie.

Przypomnijmy, że Emma Watson na wielkim ani małym ekranie nie pojawiła się od sześciu lat. Ostatnią rolą gwiazdy "Harry'ego Pottera" był występ w filmie "Małe kobietki" w reżyserii Grety Gerwig.

"Małe kobietki" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły J.K. Rowling

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Po 9 latach powraca Gore Verbinski! Pierwsze zdjęcie z nowego filmu

2 komentarze
Filmy

Tom Hardy gwiazdą nowego filmu Seana Penna

Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Recenzujemy "Życie dla początkujących" i "Ministrantów"

Filmy

Agent Leonardo DiCaprio chciał, by aktor... zmienił swoje nazwisko

1 komentarz
Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #122: "Sirât" to film do tańca czy do różańca?

Inne Filmy

Nie żyje Henry Jaglom, reżyser i współpracownik Orsona Wellesa

Wideo Gry

Krwawy Wolverine nadchodzi. Zobaczcie imponujący zwiastun

2 komentarze