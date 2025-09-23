Newsy Filmy Emma Watson tęskni za aktorstwem, ale nie za promocją filmów. "To wyniszczające"
Filmy

Emma Watson tęskni za aktorstwem, ale nie za promocją filmów. "To wyniszczające"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Emma+Watson+t%C4%99skni+za+aktorstwem%2C+ale+nie+za+promocj%C4%85+film%C3%B3w.+%22To+wyniszczaj%C4%85ce%22-163050
Emma Watson tęskni za aktorstwem, ale nie za promocją filmów. &quot;To wyniszczające&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gotham
Od ostatniego występu Emmy Watson minęło już niemal sześć lat. Mimo to aktorka nie pracuje aktualnie nad żadnymi projektami. Co powstrzymuje ją przed powrotem przed kamery?

Emma Watson oraz Florence Pugh, Saoirse Ronan i Eliza Scanlen w filmie "Małe kobietki"

Emma Watson o promocji filmu: "To destrukcyjne"


Watson przyznała, że tęskni za pracą na planie, stanowi ona jednak niewielki wycinek obowiązków, którym musi sprostać jako aktorka. Po zakończeniu zdjęć przychodzi bowiem czas na promocję filmu – a to nie jest ulubionym zajęciem gwiazdy "Harry'ego Pottera". W rozmowie z portalem Hollywood Authentic powiedziała:

Więcej czasu niż sama praca zajmuje promocja i sprzedaż tego dzieła sztuki. Równowaga między nimi może zostać mocno zachwiana. Pozwolę sobie na szczerość i po prostu to powiem: nie tęsknię za sprzedawaniem rzeczy. Uważam to za wyniszczające. Ale bardzo brakuje mi korzystania z moich umiejętności i bardzo brakuje mi sztuki.

Nie tylko Hermiona Granger. Skąd znamy Emmę Watson?


Emma Watson najlepiej znana jest jako Hermiona Granger z filmów o przygodach Harry'ego Pottera. W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Zaczarowane baletki", "Mój tydzień z Marilyn", "Charlie", "Bling Ring", "To już jest koniec", "Noe: Wybrany przez Boga", "Colonia", "Piękna i Bestia" czy "The Circle. Krąg". 

Zobacz zwiastun "Małych kobietek"


Aktualnie filmografię Watson zamyka wyreżyserowany przez Gretę Gerwig melodramat "Małe kobietki". Przypominamy zwiastun: 



Ameryka, lata 60. XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Kobieta wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu.

Powiązane artykuły Emma Watson

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Podwójna rola Melissy McCarthy. Co szykuje Netflix?

Filmy

"Zniknięcia" dostaną prequel – potwierdza reżyser

1 komentarz
Filmy Multimedia

Podcast "Freaks and Geeks" #2: "To już jest koniec"

Filmy

Gwiazda "Peacemakera" w komedii twórcy "Randki na weselu"

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Gloria Artis dla FPFF i Dyrektorki Artystycznej Joanny Łapińskiej

Filmy Multimedia

Byliśmy na uroczystej premierze "Zamachu na papieża". Zobacz relację

5 komentarzy
Filmy

"Man of Tomorrow": Czy to on zostanie przeciwnikiem Supermana?

1 komentarz