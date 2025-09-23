Emma Watson tęskni za aktorstwem, ale nie za promocją filmów. "To wyniszczające"

Od ostatniego występu Emmy Watson minęło już niemal sześć lat. Mimo to aktorka nie pracuje aktualnie nad żadnymi projektami. Co powstrzymuje ją przed powrotem przed kamery?
Emma Watson oraz Florence Pugh, Saoirse Ronan i Eliza Scanlen w filmie "Małe kobietki"
Emma Watson o promocji filmu: "To destrukcyjne"Watson
przyznała, że tęskni za pracą na planie, stanowi ona jednak niewielki wycinek obowiązków, którym musi sprostać jako aktorka. Po zakończeniu zdjęć przychodzi bowiem czas na promocję filmu – a to nie jest ulubionym zajęciem gwiazdy "Harry'ego Pottera". W rozmowie z portalem Hollywood Authentic powiedziała: Więcej czasu niż sama praca zajmuje promocja i sprzedaż tego dzieła sztuki. Równowaga między nimi może zostać mocno zachwiana. Pozwolę sobie na szczerość i po prostu to powiem: nie tęsknię za sprzedawaniem rzeczy. Uważam to za wyniszczające. Ale bardzo brakuje mi korzystania z moich umiejętności i bardzo brakuje mi sztuki.
Nie tylko Hermiona Granger. Skąd znamy Emmę Watson?Emma Watson
najlepiej znana jest jako Hermiona Granger
z filmów o przygodach Harry'ego Pottera
. W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Zaczarowane baletki
", "Mój tydzień z Marilyn
", "Charlie
", "Bling Ring
", "To już jest koniec
", "Noe: Wybrany przez Boga
", "Colonia
", "Piękna i Bestia
" czy "The Circle. Krąg
".
Zobacz zwiastun "Małych kobietek"
Aktualnie filmografię Watson
zamyka wyreżyserowany przez Gretę Gerwig
melodramat "Małe kobietki
". Przypominamy zwiastun:
Ameryka, lata 60. XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Kobieta wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu.