Pokazała dzieciom animację Disneya. Może trafić do więzienia!

Więzienie za "Dziwny świat"?

O filmie "Dziwny świat"

Zwiastun filmu "Dziwny świat"

Konflikt Disneya i stanu Floryda wkroczył właśnie w nową fazę. A wszystko za sprawą nauczycielki szkoły podstawowej w hrabstwie Hernando.. Członkini rady rodzicielskiej zgłosiła ją do stanowego wydziału edukacji, który wszczął w tej sprawie śledztwo.Powód zamieszania?. Na Florydzie obowiązuje zaś prawo nazywane potocznie. Zgodnie z nim nauczyciele nie mogą w szkole uczyć o płci i tożsamości seksualnej. Prawo jednak jest tak nieprecyzyjne, że nikt do końca nie wie, gdzie przebiega granica.Barbee twierdzi, że pokazała dzieciom animację w ramach lekcji o Ziemi. Twierdzi też, że nie ma w niej żadnych seksualnych treści nieodpowiednich dla jej uczniów.Na Florydzie znajduje się jedna z central Disneya, a także wielki park rozrywki. Koncern wyrażał swoje zastrzeżenia do prawa "Don't Say Gay", co z kolei wzburzyło władze stanowe. Od dłuższego czasu wypowiedzi obu stron wobec siebie nacechowane są niechęcią, choć jednocześnie Floryda korzysta na podatkach od Disneya, zaś koncern na ulgach podatkowych. Sytuacja z animacją z całą pewnością nie poprawi stosunków między nimi.opowiada historię rodu Clyde’ów. Głównym bohaterem będzie Searcher, który od zawsze pracował jako rolnik i nie odziedziczył odwagi swojej rodziny odkrywców. Familia zostaje zmuszona podjąć się swojej ostatniej i najważniejszej misji. Cała rodzina musi polegać na sobie nawzajem, odłożyć na bok dzielące ich różnice, gdy wkraczają do niezbadanej i zdradzieckiej krainy Avalonii.W obsadzie filmu znaleźli się Jake Gyllenhaal