RANKING: Największe finansowe porażki w historii kina

To zestawienie otwiera kosztujący 150 milionów prequel słynnej opowieści. " Piotruś. Wyprawa do Nibylandii " mógł polecieć wysoko – miał warunki, żeby zostać hitem. Fabuła filmu pokazuje początki dobrze znanej postaci. Dowiadujemy się, jak jego drogi skrzyżowały się z kapitanem Hookiem , jak odnalazł Nibylandię i co zrobił, aby ją uratować. Widowisko fantasy, w którym zagrali Hugh Jackman Amanda Seyfried , nie ujęło widowni niczym wcześniejsze wersje tej opowieści. Gdy na horyzoncie pojawiły się pierwsze negatywne recenzje, nad film nadeszły czarne chmury. Przychód z kin wyniósł zaledwie 129 milionów. Aby wyjść na zero, zabrakło mu niecałych 200. Do 2023 roku i stworzonego przez Disneya " Piotrusia Pana i Wendy " było to ostatnie wysokobudżetowe widowisko z dobrze znanymi bohaterami.