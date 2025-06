TOP: Polak leci w kosmos. Te filmy zabiorą Cię tam już teraz

"Szczur ugryzł moją siostrę Nell, a Biały na Księżycu" – w " Pierwszym człowieku " linijki słynnego poematu Gila Scotta-Herona dźwięczą zaraz po obrazie drastycznej katastrofy Apollo 1 i jest to sklejka montażową, którą tak wyraźnie pamięta się z filmu Damiena Chazelle’a nie bez powodu. Wszystko przez to, że autor " Babilonu " swoim wyjątkowym filmem bezwzględnie rozsadza narrację o amerykańskiej eksploracji kosmosu. W " Pierwszym człowieku " wszystko jest jak gdyby na odwrót. Zamiast patosu – wyciszona intymność. Zamiast popkulturowej euforii – społeczny dystans i presja obyczajowych przemian. Zamiast widowiskowości – drżące zbliżenia na twarze; czasem zestresowane, czasem zatroskane. W tej kameralnej opowieści o presji, jaką nałożył sobie na plecy Neil Armstrong Chazelle’owi udaje się dosięgnąć nowej prawdy o kulisach wyprawy na Księżyc. Ogniskując historię na dylematach, wyrzeczeniach i poświęceniach, redukując skalę z kosmicznej do tej lokalnej, rodzinnej, reżyser kreśli postacie z kart podręczników w trójwymiarowej wiarygodności; tworzy biografię ludzi, a nie ich imponujących osiągnięć. Tym samym twórca sprytnie podważa też maksymę samego Armstronga udowadniając, że wbrew jego słowom był to w rzeczywistości ogromny krok dla człowieka. To właśnie jemu, a nie ludzkości, Chazelle buduje sprawiedliwy pomnik.