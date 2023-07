RANKING: Christopher Nolan - od najgorszego do najlepszego filmu. Top filmów reżysera "Oppenheimera"

Od czasu premiery " Mrocznego Rycerza " pół Hollywood próbuje nakręcić ten film jeszcze raz - nikomu się jeszcze nie udało. Nie jeden, nie dwa i nie trzy dialogi z filmu weszły do języka potocznego. A Joker w interpretacji Heatha Ledgera okazał się nie tyle "kolejną wersją" morderczego klauna, co punktem odniesienia i wzorcem z Sèvres dla tej postaci. Jeśli ktoś potrzebuje więcej dowodów ważności i wielkości tego filmu - to mam jeszcze kilka w zanadrzu. Nolan przecież nie tylko "ekranizuje" Batmana, co kompleksowo go analizuje, doprowadzając superbohatera do filozoficznej ściany. Dekonstrukcja komiksowej ikony służy zaś do skomentowania spraw tyleż aktualnych (w momencie premiery: wojny z terroryzmem) co uniwersalnych (relacji między wolnością, sprawiedliwością, a przemocą). A jeśli brzmi to dla kogoś zbyt snobistycznie, to " Mroczny Rycerz " zawsze chętnie chwyci go za fraki i nie puści przez bite dwie i pół godziny, dostarczając to, czego oczekujemy od hollywoodzkiej superprodukcji nakręconej za miliony monet: szybkiego tempa, głośnych wybuchów i wysokiej stawki. Najśmieszniejsze jednak, że choć Nolan właśnie tu skodyfikował swój pomysł na blockbuster, szalę geniuszu " Mrocznego Rycerza " przechylił dostarczony przez Ledgera czynnik X: anarchiczny i... anty-Nolanowski. Miejsce na podium, na które nie zasłużyliśmy, ale którego potrzebowaliśmy.