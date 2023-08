10 filmów, które musisz obejrzeć, zanim zagrasz w "Starfield"

Nieprzypadkowo to ten tytuł znalazł się na samym szczycie listy, bo został polecony jako pierwsza z lektur obowiązkowych przez Emila Pagliarulo, design directora z Bethesdy, który przyznał się otwarcie, że jego zespół czerpał inspiracje ze stosunkowo skromnego filmu Zeeka Earla Christophera Campbella . Ba, wystarczy obejrzeć zwiastuny jednej i drugiej produkcji, żeby się o tym przekonać. Oczywiście " Starfield " to blockbuster o nieporównywalnie większej skali, ale ten iście kowbojski klimat " Perspektywy " to coś, co znajdziemy również na Drodze Mlecznej.