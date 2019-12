Polka oskarża Harveya Weinsteina

Getty Images © Scott Heins



Polska eksmodelka Kaja Sokoła oskarża Harveya Weinsteina o napaść seksualną. Do zdarzenia miało dojść w 2002 roku, gdy rzekoma ofiara miała zaledwie 16 lat.Sokoła poznała hollywoodzkiego magnata w trakcie branżowej imprezy. Weinstein zaproponował dziewczynie lunch, podczas którego mogliby porozmawiać o jej aktorskich aspiracjach. Modelka wkrótce zorientowała się, że producent zamiast do restauracji zabiera ją do swojego apartamentu. Na miejscu Sokoła miała zostać zastraszona i paść ofiarą molestowania seksualnego. Po wszystkim mężczyzna przekonywał podobno dziewczynę, że to, co właśnie zaszło, jest normą w przemyśle rozrywkowym.Prócz Weinsteina kobieta zdecydowała się także pozwać jego brata Boba oraz wytwórnię Disneya, która w 2002 roku była właścicielem kierowanego przez producenta studia Miramax. Sokoła oskarża ich o zaniedbanie, w wyniku którego biznesmen mógł - pomimo swojego karygodnego zachowania - bez przeszkód stać na czele firmy.Prawnicy Weinsteina nie odnieśli się na razie do zarzutów Sokoły.