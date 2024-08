Polska cena "Indiana Jones" powala bardziej niż bicz archeologa

Hej @bethesda_pl, czy osoba decydująca u Was o polskich cenach gier mogłaby wyjaśnić, dlaczego na Steamie polskie ceny Waszych gier są jednymi z najwyższych na świecie? Cena nadchodzącej gry o Indym od @machinegames jest aż o 50 zł (prawie 20%) wyższa od ceny w euro (Starfielda…). pic.twitter.com/nVPZWo5z1W — MKwadrat PodcastRetrosfera Brzeg vol. 6 (@mkwadratpodcast) August 24, 2024

Zobacz zwiastun "Indiana Jones i Wielki Krąg"

Jak możemy zobaczyć na stronie SteamDB w zakładce "Steam Price history", za " Indiana Jones i Wielki Krąg " zapłacimy więcej niż gdybyśmy kupowali tę produkcję w euro. Jak zauważył streamer o pseudonimie Bonkol , po przeliczeniu na obecny kurs, nowe przygody archeologa powinny kosztować u nas około 300 zł, czyli prawie 50 zł mniej niż wynosi oficjalna cena w sklepie.Grupa Mkwadrat Podcast postanowiła zabrać głos w tej sprawie na Twitterze, apelując do wydawcy o obniżenie ceny i dostosowanie jej do warunków rynkowych. My również przyłączamy się do tego apelu.Pozytywne efekty kampanii prowadzonej przez grupę Mkwadrat Podcast przełożyły się na obniżki cen wielu tytułów. Warto wspomnieć o takich grach jak " Hades II " czy " Dusk ". Całość akcji możecie śledzić dzięki hasztagowi