Polska to nie tylko Chopin i Lewandowski

- Doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych edycji Festiwalu pozwala nam docierać z wystawami, koncertami i pokazami filmów do najbardziej prestiżowych galerii, sal koncertowych i kinowych już nie tylko w samej stolicy Chin. W tym roku z naszym Festiwalem odwiedziliśmy aż siedem innych dużych miast w Państwie Środka. Nasze tytułowe "kręgi sztuki" są symbolem przenikania się różnych dziedzin sztuki prezentowanych podczas Festiwalu: muzyki, filmu, multimediów i twórczości plastycznej. Zaproszeni przez nas artyści są wybitnymi przedstawicielami każdej z nich. Zależy nam na tym, aby polska kultura jak najszerzej zagościła w świadomości chińskiej publiczności, a Polska była postrzegana nie tylko jako kraj Fryderyka Chopina czy Roberta Lewandowskiego. Reakcje licznie uczestniczącej we wszystkich wydarzeniach publiczności, rozmowy zakulisowe oraz oferty współpracy artystycznej przedstawiane przez chińskich partnerów utwierdziły nas w przekonaniu o tym, że Festiwal jest przedsięwzięciem ważnym i potrzebnym. Przed nami wciąż długa droga w budowaniu polsko-chińskich relacji, ale cieszy nas i motywuje sukces trzeciej odsłony naszej imprezy – mówi Wojciech Majewski, dyrektor Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach.Podczas Festiwalu premierowe pokazy w Chinach miał film. W projekcjach uczestniczył odtwórca głównej roli – Maciej Zakościelny , który odpowiadał na dociekliwe pytania chińskich kinomanów. Zaprezentowaliśmy również m.in.– wielokrotnie nagradzany film Pawła Pawlikowskiego , ostatnio wyróżniony Europejską Nagrodą Filmową m.in. w najważniejszej kategorii Film Roku. Pokazom filmów towarzyszyła wystawa prac wybitnego polskiego plakacisty – Sebastiana Kubicy. Duże emocje wzbudziły koncerty zespołu The Voice of The Wild Hunt, który prezentował m.in. muzykę ze znanej na całym świecie gry CD Projekt. Odbyła się prezentacja polskiej branży gier, którą zwieńczył sukces polskiej studentki Ani Kowalczyk na festiwalu Aniwow! Dzięki Festiwalowi Chińczycy mieli szansę bliżej poznać i lepiej zrozumieć polski jazz. W tym roku trasę koncertową po Chinach, połączoną z warsztatami, dała grupa Circles Of Art Orchestra, na której czele stoi Wojtek Konikiewicz, a której pomysłodawcą jest Wojciech Majewski. W ramach Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach serię koncertów w prestiżowych salach Państwa Środka dał nasz wybitny pianista Grzegorz Niemczuk.3. edycja Festiwalu została objęta Honorowym Patronatem przez Prezesa Rady Ministrów RP, Marszałka Senatu RP oraz Polsko-Chińską Grupę Parlamentarną.Sponsorem głównym 3. edycji Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach jest PKO Bank Polski. Sponsorami są także: Tauron, Enea, Orlen, PGE, PFR Foundation. Mecenasem wydarzenia jest Energa.Partnerami Festiwalu są: China Film Archive, International Student Animation Festival, CUC Anima, European Union Film Festival, Polsko-Chińska Fundacja Komunikacji i Rozwoju.Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kręgi Sztuki.Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.kregisztuki.pl