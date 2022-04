Ponadczasowy obraz niewyczerpanej energii Hongkongu - "Chungking Express" w kinach od 15 kwietnia!

Po entuzjastycznym przyjęciu przeglądu filmów Wong Kar Waia oraz znakomitym odbiorze "Spragnionych miłości", już od najbliższego piątku na ekranach kin zagości kolejne arcydzieło wyjątkowego twórcy z Azji - "Chungking Express" (1994), teledyskowy portret miasta, które nie śpi. Za dystrybucję filmu odpowiada Pięć Smaków Kino Azji, marka Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.









Najważniejsze dzieła Wong Kar Waia , jednego z największych mistrzów światowego kina, prezentowane są od 2019 roku na całym świecie z odnowionych kopii, precyzyjnie odrestaurowanych pod kuratelą samego reżysera. To kino, które wciąż zachwyca formą i treścią: świeże, drapieżne, poetyckie, stylistycznie dopracowane.Dwie nowele, jedno miasto, noc i dzień. Historie o mijaniu się o milimetry, kojeniu złamanych serc i snuciu marzeń o ucieczce – tej od samotności, jak i drgań samego Hongkongu. Policjant o numerze 223 nie może pogodzić się z rozstaniem, przez co wpada w obsesję zbierania puszek ananasów o konkretnej dacie ważności. Z letargu wyrywa go spotkanie z tajemniczą pięknością w blond peruce i prochowcu, która nocą przemierza ulice Chungking Mansions w poszukiwaniu swej narkotykowej zguby. Rewersem dla pierwszej noweli staje się historia Faye, która zza lady baru szybkiej obsługi obserwuje funkcjonariusza 663, emocjonalnie poturbowanego przez niedawne rozstanie ze stewardessą. Nieoczekiwanym zbiegiem zdarzeń, Faye wkrada się do życia mundurowego, nadając mu nowy rytm. Chungking Express " to przykład filmu o rzadko spotykanej energii, zadziornej, ale i ujmująco marzycielskiej. Poprzez zanurzenie w obrazie codzienności, Wong snuje opowieść o magii zwyczajnych spotkań, ale jego czułe oko obserwuje też miejską tkankę Hongkongu lat 90. To z jednej strony testament czasów, z drugiej zaś wibrującej estetyki najntisów: pulsujących barwnymi neonami obrazów, chropowatych kadrów i tętniącej optymizmem ścieżki dźwiękowej. Jako pierwszy z filmów Wong Kar Waia odbił się dużym echem poza granicami Hongkongu i to on właśnie rozsławił estetykę mistrza na całym świecie.Zobacz, gdzie można obejrzeć filmy Wong Kar Waia Więcej o filmach Wong Kar Waia