Powstała strona internetowa dla fanów serialu "Dark"

W związku z premierą drugiego sezonuNetflix przygotował dedykowaną stronę internetową, na której znajdują się wszystkie najważniejsze informacje pomagające połączyć fakty złożonej fabuły serialu. Już teraz łatwo będzie zbadać kto, co i kiedy...poświęconąznajdziecieO serialu:W drugim sezoniezobaczymy dalsze losy czterech rodzin, które próbują odmienić przeznaczenie swojej małej społeczności. W ośmiu godzinnych odcinkach bohaterowie przekonają się, że każda podjęta przez nich decyzja bezpowrotnie wpływa na ich teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Do obsady w tej części dołączyli Sandra Borgmann Jonas trafił do przyszłości i desperacko próbuje wrócić do 2020 r. W międzyczasie jego przyjaciele – Martha, Magnus i Franziska – próbują odkryć, w jaki sposób Bartosz jest związany z tajemniczymi zjawiskami, które dzieją się w miasteczku Winden. Coraz więcej osób jest wciągniętych w wydarzenia sterowane przez tajemniczą postać, która zdaje się być połączona ze wszystkimi strefami czasowymi.