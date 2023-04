To nie koniec walk z demonami. "Egzorcysta papieża" powróci

"Egzorcysta papieża" – powstaje kontynuacja

O czym opowiada "Egzorcysta papieża"?

Na kinowych ekranach czeka nas więcej pojedynków z demonami i egzorcyzmów.. Rozpoczęły się prace nad sequelem produkcji inspirowanej przeżyciami ojca Gabriele Amortha , którego w filmie zagrał Russell Crowe Prace nad scenariuszem drugiego filmu dopiero się rozpoczynają.w kinach nadal walczy o widownię. Dotychczas radził sobie bardzo dobrze. Globalnie zarobił już ponad 50 milionów dolarów, co przy niedużym budżecie wynoszącym 18 milionów stawia go w rzędzie z filmami, które przyniosły zyski. Inaczej sprawa ma się z, innym tytułem kina grozy, który niedawno pojawił się na ekranach. Kontynuacja przygód hrabiego Drakuli przy trzykrotnie większych środkach na produkcję nie przebiła jeszcze bariery 20 milionów przychodu.Koproducent " Egzorcysty " Screen Gems również odpowiadał za thriller " Missing ", który także ma na swoim koncie niedawny sukces. W przypadku tej produkcji 7 milionów budżetu zmieniło się w 45 milionów wpływu z całego świata.Film w reżyserii Juliusa Avery’ego (" Operacja Overlord ", " Samarytanin ") to opowieść o ojcu Gabriele Amorthie, naczelnym egzorcyście Watykanu. Duchowny, który odpowiada bezpośrednio przed papieżem, dostaje przydział do kolejnej sprawy wymagającej uwagi specjalisty. Podejmuje się zbadania incydentu z udziałem chłopca, którego rodzina przeprowadziła się właśnie do odziedziczonego wiekowego klasztoru w Hiszpanii. Z pomocą lokalnego księdza Amorth nie tylko stara się pomóc dziecku, ale musi zmierzyć się z dawnymi grzechami Kościoła, które sprowadziły na Ziemię potężne siły zła.W głównego bohatera wcielił się Russell Crowe , a Ojca Świętego zagrał Franco Nero . W obsadzie są także Daniel Zovatto