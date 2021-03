Poznajcie prawdę o polskich celebrytach! Oto zwiastun "The End"

Monolith zaprezentował pierwszy zwiastun polskiego filmu " The End ". Jak prezentuje się nowe dzieło twórców " Underdoga " i " 365 dni ", możecie sprawdzić poniżej:Siedmiu znanych aktorów daje się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć. Intrygi, zdrady, donosy, sex, a wszystko przykryte sztucznym uśmiechem i sporą dawką botoksu. To i dużo więcej demaskują twórcy filmu " The End ". Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Tymi, o których rozpisywały się media, ale i tymi, o których wiedzieć mieli tylko nieliczni.W filmie wystąpili: Aleksandra Popławska