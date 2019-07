Producenci "The Grudge" szykują film o internetowej klątwie

Studia Orion Pictures i Vertigo Entertainment oraz producent Takashige Ichise przygotowują horror oparty na internetowym fenomenie znanym jako "Momo".Wszystko zaczęło się od rzeźby japońskiego artysty Keisuke Aiso zatytułowanej "Mother Bird". Internetowi kawalarze wykorzystali jej podobiznę do rozpuszczenia po sieci plotki o tzw. "Momo Challenge", wyzwaniu, jakie stawiał przed dziećmi i nastolatkami tajemniczy użytkownik imieniem Momo. Miał on rzekomo prowokować do brutalnych czynów, samookaleczania i samobójstwa.Możliwe, że film rozbuduje legendę Momo poza internetowy fenomen. Rzeźba Aiso nawiązywała do japońskiej legendy o porywającym dzieci ptaku. Roy Lee z Vertigo Entertainment i Ichise to duet odpowiedzialny m.in. za serie. Szykuje się powtórka sukcesu?