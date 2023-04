Uśmiechnij się! Będzie sequel

Niespodziewany hit, który w ogóle nie miał trafić do kin

Mamy dobrą wiadomość dla tych z Was, którym podobał się horror. Podczas wczorajszej prezentacji na CinemaConie w Las Vegas Paramount Pictures oficjalnie ogłosiło, że powstanie kontynuacja.to horror, który powstał z myślą o platformie. Film uzyskał jednak tak dobre oceny na pokazach testowych, że szef wytwórni zmienił zdanie i postanowił wprowadzić film do kin.To był strzał w dziesiątkę.horror tylko w Stanach zarobił 105,9 mln dolarów. Był to trzeci najbardziej kasowy film studia 2022 roku. Na całym świecie jegoBohaterką filmu jest lekarka psychiatrii dr Rose Cotter. Po tym, jak była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.według własnego scenariusza wyreżyserował Parker Finn . W głównej roli wystąpiła Sosie Bacon Paramount nie podało żadnych szczegółów kontynuacji. Nie wiemy więc, czy będzie za nią odpowiadał Finn