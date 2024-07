Przegląd Kina Letniego. Najciekawsze seanse na najbliższe dni

***

3 sierpnia









KINO LETNIE FESTIWAL SOPOT ZAKOPANE

21:30 Sopockie Molo

21:00 Kulturalny Plac Niepodległości w Zakopanem







4 sierpnia









MOTO POLÓWKA / Łódź

21:00 Parking TME







5 sierpnia









KINO LETNIE PEPSI / Ostróda

21:30 Plaża miejska w Ostródzie







6 sierpnia









KINO LETNIE PEPSI / Warszawa

20:30 Łazienki Królewskie / Dziedziniec Stajni Kubickiego







8 sierpnia









Kinoteka / Warszawa







W tym roku filmy można też oglądać z marką PEPSI, która objęła patronat nad Projektem Plaża oraz Kinem Letnim x Pepsi. Wypatrujcie więc specjalnych oznaczeń.Poniżej znajdziecie listę najciekawszych seansów wszystkich dostępnych kin letnich na najbliższe dni – od Sopotu po Zakopane.Jeśli więc wypoczywacie właśnie na wakacjach w jakimś miłym miejscu, nie zapomnijcie rozejrzeć się za kinem plenerowym.Premiera filmu Grety Gerwig była jednym z największych filmowych wydarzeń zeszłego roku, a sama " Barbie " okazała się hitem, jakiego nikt się nie spodziewał (8 nominacji do Oscara, w tym statuetka za piosenkę "What Was I Made For" Billie Eilish). Poza oczywiście Margot Robbie , która wierzyła w swój projekt od samego początku. Gwiazda filmu nie tylko zagrała tu tytułową rolę (trudno wyobrazić sobie kogoś, kto zrobiłby to lepiej), ale także pełniła przy projekcie pełną pieczę producencką. Niespodziewanie jednak na równego bohatera "Barbie" wyrósł Ken Ryana Goslinga . W jego interpretacji to postać, którą rozumiemy i z którą całkowicie sympatyzujemy! A piosenka, którą śpiewa i którą wykonał podczas tegorocznej ceremonii oscarowej, to już osobna perełka, która oddzieliła się od filmu i żyje własnym życiem. Warto powtórzyć ten seans.Trudno wyobrazić sobie lepszy film na wakacje niż " Palm Springs Maxa Barbakowa . Główny bohater grany przez Andy'ego Samberga tkwi tu przecież na wiecznych wakacjach. Chodzi w hawajskich koszulach, popija zimne napoje i relaksuje się w basenie. I to już od bardzo, bardzo dawna, jego Nyles utknął bowiem w pętli czasowej, która polega na powtarzaniu pewnego dnia z jego życia. Bohater musi się więc zorientować, co go zatrzymało w czasie, bo nawet najprzyjemniejszy odpoczynek w końcu zaczyna nudzić. W poszukiwanych rozwiązania pomaga mu Sarah ( Cristin Milioti ) – razem odkryją, czym jest prawdziwa wolność i co tak naprawdę do niej prowadzi. Enjoy!The one and only Nicolas Cage wciela się w " Dream scenario " w zupełnie zwyczajnego szarego człowieka, którego nikt zdaje się nie zauważać. Do czasu, kiedy zacznie się śnić co noc różnym ludziom na całym świecie. Zupełnie nieoczekiwanie jego bohater staje się celebrytą, którego wszyscy chcą poznać. Jego relacje z rodziną znacznie się poprawiają, córki przestają się go wstydzić, studenci zaczynają szanować, a nawet była żona odnawia z nim kontakt. Ale chwila chwały trwa... tylko chwilę. Jak mówią: "Uważaj, o czym marzysz, bo się sparzysz". Z fascynującego fenomenu Paul wkrótce staje się ofiarą "cancel culture". I tak jego życie znów zamienia się w koszmar. Widzowie doświadczą tu prawdziwego emocjonalnego roller coasteru.Tytuł filmu Dana Kwana Daniela Scheinerta doskonale oddaje charakter ich filmu – bo dzieje się tu naprawdę wszystko. Bohaterka " Wszystko wszędzie naraz " w pojedynkę dźwiga na swoich barkach cały mikroświat swojej rodziny – prowadzi skromny biznes, opiekuje się starym ojcem, wychowuje córkę, ma problemy w małżeństwie. Kiedy do tego wszystkiego dochodzą kłopoty z urzędem skarbowym, czara życiowej goryczy się przelewa. Wszechświat Evelyn rozpada się na wiele innych wymiarów, w których jej życie potoczyło się inaczej. Do tego wszystkiego musi ona stanąć do walki ze złem i uratować wszystkie wszechświaty. Dużo? No, "Wszystko wszędzie naraz". Jeśli jeszcze nie czujecie się zachęceni, niech to zrobią 11 nominacji do Oscara i 7 zdobytych statuetek.Może powrót do " Powrotu żywych trupów "? Oglądanie horrorów, a już szczególnie horrorów komediowych w plenerze, z rozbawioną widownią to doświadczenie, którego nie da się przecenić. Film Dana O'Bannona pełen jest śmieszno-strasznych scen, które wywołują żywe reakcje. Kiedy dym wydobywający się z komina krematorium położonego obok cmentarza zamienia się w gaz i razem z deszczem spada na teren cmentarza, doprowadza do ożycia pochowanych tam ciał. Trupy wstają z grobów i są głodne. A co lubią najbardziej – wiadomo. Na ten seans koniecznie zabierzcie ze sobą znajomych, żeby było kogo ściskać za rękę.