Przygody Cassiana Andora od reżysera "The Mandalorian"

Portal Discussing Film podaje, że jednym z reżyserów serialu o przygodach Cassiana Andora będzie Rick Famuyiwa . Nie jest to nowo osoba w uniwersum "Gwiezdnych wojen". Wyreżyserował bowiem wcześniej dwa odcinkiNa razie nie są znane szczegóły projektu. Po sieci krążą plotki, według których będzie to "ekscytujący thriller szpiegowski" rozgrywający się we wczesnym okresie Rebelii. Diego Luna powróci jako Cassian. W obsadzie znalazł się też Alan Tudyk jako K2-S0. Prowadzącym jest Stephen Schiff Zdjęcia do serialu ruszają na początku października w Los Angeles.