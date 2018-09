Przyszłość "The Walking Dead": wiele filmów i seriali

3 2 1



Jakiś czas temu szef AMC Josh Sapan publicznie powiedział, że stacja nie zamierza w najbliższych latach rozstawać się z marką. Producenci mają podobno rozpisany plan działania na najbliższe dziesięć lat. Nie ujawnił jednak szczegółów. Kilka z nich ogłasza za to w nowym artykule Bloomberg.Zdaniem portalu, AMC ma zakrojone na szeroką skalę plany rozbudowy uniwersum. W jego ramach ma powstać co najmniej kilka filmów pełnometrażowych, a także kolejne seriale. Co najmniej jeden z serialowych projektów będzie się rozgrywał poza granicami USA.Plany te są niezwykle kosztowne. Bloomberg podaje, że szacowany koszty wszystkich projektów wyniesie co najmniej kilkaset milionów dolarów. Z tego też powodu AMC w najbliższym czasie będzie prowadzić rozmowy z różnymi wytwórniami, by realizować je wspólnie. Stacja jest nawet gotowa oddać część praw do ekranizacji komiksu w zamian za szczodre wsparcie finansowe produkowanych filmów i seriali.Wszystkie projekty ma koordynować Scott Gimple , który jako producent jest zzwiązany już od jakiegoś czasu.