Przyszłość Marvela to czary, magia i kosmos?

Koniec gry? Chyba raczej początek. Filmowa machina Marvela nie przerywa pracy. Choć na razie brak oficjalnych informacji o nadchodzących projektach studia, w sieci zaczynają pojawiać się nowe pogłoski na ich temat.Wszystko wskazuje na to, że w 2020 do kin trafią co najmniej dwa marvelowskie filmy:. W 2021 możemy z kolei spodziewać się następujących tytułów:. Co dalej? Może? AlboRoger Wardell opublikował na Twitterze garść przecieków dotyczących nowych filmów o Doktorze Strange'u i Strażnikach Galaktyki – oczywiście na razie należy traktować je jak plotki.Oto pogłoski dotyczące filmu- lata 80. (podróż w czasie czy tylko stylistyka? nie wiadomo!)- powrót Tildy Swinton jako Starożytnej- debiut następujących postaci: Jericho Drumm i Clea (prawdopodobnie grana przez aktorkę azjatyckiego pochodzenia)- powrót rękawic DoktoraOto pogłoski dotyczące filmu":- twórcą Rocketa okaże się High Evolutionary- Rocket dostanie ukochaną – Lyllę- Drax odkryje, że jego córka żyje- zacieśni się przyjaźń między Star-Lordem i NebuląJeśli chodzi o Novę, to podobno Marvel aktywnie pracuje nad projektem filmu o tej postaci. Jego geneza w zasadzie została już przygotowana w, kiedy wspomniano, że Thanos zdziesiątkował planetę Xandar, siedzibę kosmicznej policji Nova Corps. W komiksach organizacja w ostatnim desperackim geście przelewa całą swoją moc w wybrańca, którym zostaje Richard Rider.Jeśli wspomniane pogłoski są prawdą, wygląda na to, że przyszłość Marvela to – cytując klasyka – "czary i magia" oraz kosmos, gdzie urzędują Eternals, Strażnicy Galaktyki, Kapitan Marvel i Nova. Nic dziwnego. W końcu, jak wiadomo, to kosmos jest ostateczną granicą. Podoba Wam się taki kierunek czy wolicie ziemskich bohaterów?