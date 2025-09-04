Newsy Filmy Festiwale i nagrody Rekordowa owacja w Wenecji. Film o strefie Gazy ze Złotym Lwem?
Festiwale i nagrody / Filmy

Rekordowa owacja w Wenecji. Film o strefie Gazy ze Złotym Lwem?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Voice+of+Hind+Rajab%22+z+rekordow%C4%85+owacj%C4%85+na+festiwalu+w+Wenecji-162765
Rekordowa owacja w Wenecji. Film o strefie Gazy ze Złotym Lwem?
źródło: Getty Images
autor: Daniele Venturelli
Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji może poszczycić się rekordem. Film "The Voice of Hind Rajab" otrzymał niezwykle długą owację na stojąco – 23 minuty i 50 sekund. To najdłuższa z zarejestrowanych serii oklasków w historii imprezy. Sukcesu nie można odseparować od ważnego tematu, który rozgrzewa opinię publiczną na całym świecie.

Co wiemy o bijącym rekord filmie "The Voice of Hind Rajab"?



Film opowiada historię tytułowej pięcioletniej dziewczynki, która w styczniu 2024 roku próbowała uciec z miasta Gaza przez atakiem izraelskiego wojska. Samochód, w którym się znajdowała został ostrzelany. Jego pasażerowie – Rajab, jej czterech kuzynów oraz ciocia i wujek – a także ratownicy medyczni, którzy przyszli z pomocą, zginęli.

W czasie rekordowej owacji na stojąco wznoszono okrzyki "Free Palestine". Jeden z aktorów grających w filmie, Motaz Malhees, był jedną z kilku osób, które unosiły też palestyńskie flagi. Reżyserka Kaouther Ben Hania pokazywała publiczności wydrukowane zdjęcie bohaterki filmu.

GettyImages-2233533446.jpg Getty Images © Daniele Venturelli
Kaouther Ben Hania ze zdjęciem Hind Rajab w trakcie premiery "The Voice of Hind Rajab"

Projekt został wsparty przez gwiazdy światowego kina. Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón i Jonathan Glazer są jego producentami wykonawczymi, dołączając do filmu przed pokazem w Wenecji. Laureat Oscara za "Jokera" pojawił się wraz ze swoją partnerką na czerwonym dywanie. 

Dotychczasowa najdłuższa owacja na Lido nagrodziła twórców w zeszłym roku. Wówczas wiwatowano prawie 18 minut po pokazie "W pokoju obok" Pedro Almodóvara. Film został potem nagrodzony Złotym Lwem – "The Voice of Hind Rajab" jest z pewnością głównym kandydatem do tegorocznej nagrody. Tunezja już zgłosiła produkcję jako swojego kandydata do Oscara.

Temat działalności Izraela w Gazie jest obecny w Wenecji od początku festiwalu. Jeszcze w zeszłym tygodniu ulicami Lido przeszedł marsz przeciw wojnie (więcej przeczytacie tutaj: WENECJA 2025: Masowe protesty przeciw wojnie w Gazie docierają na Lido).

"Nie chcemy innej ziemi" – zwiastun filmu



Powiązane artykuły The Voice of Hind Rajab

Zobacz wszystkie artykuły

The Voice of Hind Rajab  (2025)

 The Voice of Hind Rajab

Najnowsze Newsy

Filmy

"Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana

Filmy

Twórcy "Martwego zła" i "Zniknięć" będą uprawiać "Czarną magię"

Gry

Patrick Gibson jako James Bond!

WENECJA 2025: Wsłuchujemy się w "Głos Hind Rajab"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Jakie szanse ma dokument o ormiańskim kinie?

2 komentarze
VOD Seriale

Ron Perlman trafi na "Przylądek strachu"

1 komentarz