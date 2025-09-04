Rekordowa owacja w Wenecji. Film o strefie Gazy ze Złotym Lwem?

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji może poszczycić się rekordem. Film "The Voice of Hind Rajab" otrzymał niezwykle długą owację na stojąco – 23 minuty i 50 sekund. To najdłuższa z zarejestrowanych serii oklasków w historii imprezy. Sukcesu nie można odseparować od ważnego tematu, który rozgrzewa opinię publiczną na całym świecie.
Co wiemy o bijącym rekord filmie "The Voice of Hind Rajab"? Film opowiada historię tytułowej pięcioletniej dziewczynki, która w styczniu 2024 roku próbowała uciec z miasta Gaza przez atakiem izraelskiego wojska
. Samochód, w którym się znajdowała został ostrzelany. Jego pasażerowie – Rajab, jej czterech kuzynów oraz ciocia i wujek – a także ratownicy medyczni, którzy przyszli z pomocą, zginęli.
W czasie rekordowej owacji na stojąco wznoszono okrzyki "Free Palestine". Jeden z aktorów grających w filmie, Motaz Malhees
, był jedną z kilku osób, które unosiły też palestyńskie flagi. Reżyserka Kaouther Ben Hania
pokazywała publiczności wydrukowane zdjęcie bohaterki filmu.
Getty Images © Daniele Venturelli
Projekt został wsparty przez gwiazdy światowego kina. Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón i Jonathan Glazer są jego producentami wykonawczymi
, dołączając do filmu przed pokazem w Wenecji. Laureat Oscara za "Jokera
" pojawił się wraz ze swoją partnerką na czerwonym dywanie.
Dotychczasowa najdłuższa owacja na Lido nagrodziła twórców w zeszłym roku. Wówczas wiwatowano prawie 18 minut po pokazie "W pokoju obok
" Pedro Almodóvara
. Film został potem nagrodzony Złotym Lwem
– "The Voice of Hind Rajab
" jest z pewnością głównym kandydatem do tegorocznej nagrody. Tunezja już zgłosiła produkcję jako swojego kandydata do Oscara
.
Temat działalności Izraela w Gazie jest obecny w Wenecji od początku festiwalu. Jeszcze w zeszłym tygodniu ulicami Lido przeszedł marsz przeciw wojnie (więcej przeczytacie tutaj: WENECJA 2025: Masowe protesty przeciw wojnie w Gazie docierają na Lido
).
