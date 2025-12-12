Newsy Filmy Multimedia RUNDA 1: WALCZ! Filmowy "Street Fighter" z elektryzującym teaserem. I masą plakatów
Filmy / Wideo / Multimedia

RUNDA 1: WALCZ! Filmowy "Street Fighter" z elektryzującym teaserem. I masą plakatów

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/RUNDA+1%3A+WALCZ+Filmowy+%22Street+Fighter%22+z+elektryzuj%C4%85cym+teaserem.+I+mas%C4%85+plakat%C3%B3w-164329
RUNDA 1: WALCZ! Filmowy &quot;Street Fighter&quot; z elektryzującym teaserem. I masą plakatów
Najważniejsze wydarzenie growe roku, czyli Game Awards za nami. W czasie imprezy fanom zaprezentowano pierwszy teaser filmu "Street Fighter". Klip wyraźnie skierowany jest do graczy. Czy udało się ich przekonać, że tym razem wyjdzie dobry film? Sprawdźcie sami.

Teaser filmu "Street Fighter"




Bohaterowie filmu "Street Fighter" na plakatach



Akcja nowego "Street Fightera" rozgrywać się będzie w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) zostają zwerbowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang) do udziału w World Warrior Tournament: brutalnych zmaganiach na pięści. Jednak turniej jest tylko fasadą dla niebezpiecznej intrygi, która zmusi Ryu i Kena do stawienia czoła sobie nawzajem i swoim demonom. Jeśli odmówią – GAME OVER. 

Bohaterów filmu możecie obejrzeć na serii plakatów, którą znajdziecie poniżej:


Powiązane artykuły Street Fighter

Zobacz wszystkie artykuły

Street Fighter  (2026)

 Street Fighter

Uliczny wojownik  (1994)

 Uliczny wojownik

Street Fighter: Legenda Chun-Li  (2009)

 Street Fighter: Legenda Chun-Li

Najnowsze Newsy

Kolejna wielka gwiazda w "Lalce"! Wiemy kto to

VOD Inne Seriale

Sprzeniewierzył pieniądze Netfliksa. Wkrótce usłyszy wyrok

Wideo Gry

Lenny Kravitz kontra James Bond!

VOD Seriale

Zemsta będzie słodka. Co wiemy o "Skinny Dip"?

1 komentarz
Gry

Radujcie się! Larian szykuje nowe "Divinity"

"Klangor 2": Zobacz pierwszy zwiastun i nowe zdjęcia

Gry

Sequel kultowej gry "Control" w nadchodzącym roku