RUNDA 1: WALCZ! Filmowy "Street Fighter" z elektryzującym teaserem. I masą plakatów

Najważniejsze wydarzenie growe roku, czyli Game Awards za nami. W czasie imprezy fanom zaprezentowano pierwszy teaser filmu "Street Fighter". Klip wyraźnie skierowany jest do graczy. Czy udało się ich przekonać, że tym razem wyjdzie dobry film? Sprawdźcie sami.
Teaser filmu "Street Fighter"
Bohaterowie filmu "Street Fighter" na plakatach
Akcja nowego "Street Fightera"
rozgrywać się będzie w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji
) i Ken Masters (Noah Centineo
) zostają zwerbowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang
) do udziału w World Warrior Tournament: brutalnych zmaganiach na pięści. Jednak turniej jest tylko fasadą dla niebezpiecznej intrygi, która zmusi Ryu i Kena do stawienia czoła sobie nawzajem i swoim demonom. Jeśli odmówią – GAME OVER.
Bohaterów filmu możecie obejrzeć na serii plakatów, którą znajdziecie poniżej: