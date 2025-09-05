"Street Fighter" później w kinach! Film przejmuje Paramount

Nowy właściciel Paramountu David Ellison kontynuuje proces wzmacniania studia nowymi umowami partnerskimi. Właśnie podpisał 3-kontrakt na dystrybucję filmów wytwórni Legendary. Pierwszym widowiskiem, które Paramount wprowadzi do kin, będzie "Street Fighter".
"Street Fighter" pół roku później w kinach
Nie wszystkim fanom growej serii ta zmiana się spodoba. Do tej poru mówiło się bowiem o tym, że "Street Fighter"
trafi do kin w marcu przyszłego roku. Jednak wraz z ujawnieniem umowy o współpracy ogłoszona została nowa data premiery. Film do amerykańskich kin trafi dopiero 16 października 2026 roku.
Akcja nowego "Street Fightera"
rozgrywać się będzie w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji
) i Ken Masters (Noah Centineo
) zostają zwerbowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang
) do udziału w World Warrior Tournament: brutalnych zmaganiach na pięści. Jednak turniej jest tylko fasadą dla niebezpiecznej intrygi, która zmusi Ryu i Kena do stawienia czoła sobie nawzajem i swoim demonom. Jeśli odmówią – GAME OVER.
Reżyserem filmu "Street Fighter"
jest Kitao Sakurai
.
Kontrakt z Legendary to tylko jedna z wielu umów, jakie podpisał David Ellison od czasu zakupu Paramountu. Udało mu się nawiązać współpracę z braćmi Duffer
(twórcami "Stranger Things
"), przejąć prawa do ekranizacji "Call of Duty
", wejść we współpracę z firmą producencką Willa Smitha
i zdobyć za 7,7 mld dolarów prawa do transmisji imprez UFC.
Zwiastun najnowszej odsłony serii, gry "Street Fighter 6"