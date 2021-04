Radujmy się! Po 15 latach reżyser "Małych dzieci" kręci nowy film

Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy wiele osób. Po 15 latach przerwy Todd Field wraca do reżyserii. Nowy projekt autora " Małych dzieci " nosi tytuł "TAR".Na tym nie koniec dobrych wiadomości. Gwiazdą "TAR" będzie sama Cate Blanchett . Para nie miała do tej pory okazji ze sobą współpracować, choć jako aktorzy znaleźli się w obsadzie " Oczu szeroko zamkniętych Szczegóły "TAR" trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że jego akcja rozgrywać się będzie w Berlinie.Zdjęcia powinny się rozpocząć we wrześniu.