BIULETYN: The Walking Dead, Miraculous, Shane Black

W sieci pojawił się plakat zapowiadający dziewiąty sezon serialu. [za: Deadline] Brady Corbet zapowiedział, jaki będzie jego kolejny projekt reżyserski. Obraz nosi tytułi opowie o 30 latach z życia węgierskiego Żyda, który w 1947 roku wyemigrował do Ameryki, gdzie początkowo klepał biedę, by później zdobyć kontrakt, który zmieni jego losy na zawsze. [za: The Hollywood Reporter]Trzeci sezonpowstanie. Serial został uratowany przez platformę Netflix. Zlecono realizację 10 odcinków. W trzecim sezonie prezydent Kirkman będzie musiał przypomnieć sobie, czym jest kampania wyborcza. [za: Deadline] Charlie Day zostanie kolejnym aktorem, który spróbuje swych sił w reżyserii. Jego pierwszym projektem kinowym jest, czyli komedia o niemym prostaczku, który wsiadł do autobusu w Los Angeles i wbrew sobie stał się hollywoodzkim celebrytą. Day jest też autorem scenariusza i zagra w filmie główną rolę. [za: The Hollywood Reporter]Serial animowanydoczeka się aktorskiej wersji kinowej. Obraz powstanie dla studia Skydance. Jego premiera planowana jest na rok 2020. [za: Deadline]Nie będzie drugiego sezonu serialu komediowego, którego gwiazdą była Alicia Silverstone . Powodem jest malejąca widownia. Ostatni odcinek miał widownię o 71% niższą niż pilot. [za: Deadline]Po latach przygotowań Shane Black będzie mógł w końcu nakręcić. Projekt powstanie dla platformy Netflix. Jest to historia szpiega amerykańskiego z czasów Zimnej Wojny, który musi powrócić do służby, by wspomóc młodego agenta prosto z akademii w rozpracowaniu zagrożenia terrorystycznego z Rosji. [za: Collider] Chris Brewster , który w serialuzastępuje w scenach kaskaderskich Charliego Coxa , zadebiutuje jako reżyser. Będzie to kino akcji i horror w jednym zatytułowany. Główne role mają w nim zagrać kaskaderzy. Twórcy zapowiadają, że w filmie zobaczymy zupełnie nowy rodzaj zombie. [za: The Hollywood Reporter] Patricia Arquette zagra jedną z głównych ról w serialuplatformy Hulu. Fabuła inspirowana jest artykułem z 2016 roku opublikowanym na portalu Buzzfeed i opowiadać będzie historię nastolatki próbującej uwolnić się spod wpływu nadopiekuńczej matki. Jej działa prowadzą do otworzenia Puszki Pandory pełnej rodzinnych sekretów, co z kolei doprowadzi do morderstwa. Arquette wcieli się w postać matki. [za: Deadline]