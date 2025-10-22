Newsy Filmy "Werwulf": Zobacz, gdzie powstaje nowy film Robeta Eggersa
"Werwulf": Zobacz, gdzie powstaje nowy film Robeta Eggersa

źródło: Getty Images
autor: Andrew Toth
Jak podaje blog World of Reel, ruszyły prace na planie horroru "Werwulf" – nowego projektu Roberta Eggersa. Znany z wierności historycznym detalom twórca pochwalił się w mediach społecznościowych fotografiami lokacji. 

To tu powstaje nowy film Roberta Eggersa. Zobacz zdjęcia lokacji


Materiał powstaje w angielskiej wsi Elstree. Eggers pochwalił się kilkoma fotografiami lokacji na swoim koncie na Reddicie. Znajdziecie je TUTAJ. Zdjęcia zrealizuje Jarin Blaschke – operator, któremu współpraca z reżyserem przyniosła dwie nominacje do Oscara (za "Lighthouse" i "Nosferatu").

GettyImages-2192943619.jpg Getty Images © Astrida Valigorsky

Twórca "Czarownicy: Bajka ludowej z Nowej Anglii" zapowiada, że "Werwulf" będzie jego najmroczniejszym projektem. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że akcja filmu rozgrywać się będzie w XIII-wiecznej Anglii. Bohaterowie będą posługiwać się językiem staroangielskim. Eggers przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem, z którym miał już okazję pracować przy "Wikingu". Na planie ponownie spotka się z Lily-Rose Depp, Aaronem Taylorem-Johnsonem i Willemem Dafoe, czyli gwiazdami "Nosferatu".

"Werwulf" ma trafić do kin w Boże Narodzenie 2026 roku.

Filmy Roberta Eggersa w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Roberta Eggersa: "Wikingu" i "Nosferatu": 




Zobacz zwiastun filmu "Lighthouse"


Eggers miał już okazję współpracować z Dafoe także przy swojej wcześniejszej produkcji – opowiadającym o pogrążających się w szaleństwie latarnikach horrorze psychologicznym "Lighthouse". Przypominamy zwiastun: 

Werwulf  (2026)

 Werwulf

