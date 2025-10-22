"Werwulf": Zobacz, gdzie powstaje nowy film Robeta Eggersa

Jak podaje blog World of Reel, ruszyły prace na planie horroru "Werwulf" – nowego projektu Roberta Eggersa. Znany z wierności historycznym detalom twórca pochwalił się w mediach społecznościowych fotografiami lokacji.
To tu powstaje nowy film Roberta Eggersa. Zobacz zdjęcia lokacji
Materiał powstaje w angielskiej wsi Elstree. Eggers
pochwalił się kilkoma fotografiami lokacji na swoim koncie na Reddicie. Znajdziecie je TUTAJ
. Zdjęcia zrealizuje Jarin Blaschke
– operator, któremu współpraca z reżyserem przyniosła dwie nominacje do Oscara (za "Lighthouse
" i "Nosferatu
").
Getty Images © Astrida Valigorsky
Twórca "Czarownicy: Bajka ludowej z Nowej Anglii
" zapowiada, że "Werwulf
" będzie jego najmroczniejszym projektem. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że akcja filmu rozgrywać się będzie w XIII-wiecznej Anglii. Bohaterowie będą posługiwać się językiem staroangielskim. Eggers
przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem
, z którym miał już okazję pracować przy "Wikingu
". Na planie ponownie spotka się z Lily-Rose Depp
, Aaronem Taylorem-Johnsonem
i Willemem Dafoe
, czyli gwiazdami "Nosferatu
". "Werwulf" ma trafić do kin w Boże Narodzenie 2026 roku.
Filmy Roberta Eggersa w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Roberta Eggersa
: "Wikingu
" i "Nosferatu
":
Zobacz zwiastun filmu "Lighthouse"Eggers
miał już okazję współpracować z Dafoe
także przy swojej wcześniejszej produkcji – opowiadającym o pogrążających się w szaleństwie latarnikach horrorze psychologicznym "Lighthouse
". Przypominamy zwiastun: