Reżyser "Toy Story 3" i "Coco" odchodzi z Pixara

Trwa zmiana warty w Pixarze. Ze studiem animowany żegna się jeden z ojców jego sukcesu, Lee Unkrich . Pracował w wytwórni 25 lat. Był montażystą. Wyreżyserowałi ostatnio. Dwa z nich dostały Oscary dla najlepszej pełnometrażowej animacji Unkrich żegna się nie tylko z Pixarem, ale w ogóle z pełnometrażowymi animacjami. Deklaruje bowiem, że nie przejdzie do innej wytwórni. Odejście motywuje chęcią spędzenia czasu z rodziną i zajęciem się innymi pasjami.To druga ikoniczna postać Pixara, która żegna się z wytwórnią w ostatnim czasie. Wcześniej odszedł mentor Unkricha , współzałożyciel animacyjnego giganta, John Lasseter . W przeciwieństwie jednak do Unkricha Lasseter nie opuścił Pixara, bo chciał, lecz został do tego zmuszony, kiedy na jaw wyszły jego niestosowne zachowania w stosunku do kobiet.