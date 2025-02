Ali Abbasi, reżyser filmu "Wybraniec", oskarżony o obmacywanie gwiazdy

Ali Abbasi rozstaje się z agencją w aurze kontrowersji

"Wybraniec" – zwiastun

Kim jest Ali Abbasi?

Wydarzenie, o które oskarżony jest Ali Abbasi , miało mieć miejsce na zorganizowanym przez CAA afterparty Złotych Globów. Wtedy toPrzedstawiciele agencji zażądali od Abbasiego , żeby przeprosił ofiarę. Według innych źródeł portalu Deadline CAA jednak zdecydowanie odradziło reżyserowi kontaktowanie się z gwiazdą w celu przeprosin.Obecnie reprezentuje go jedynie brytyjska firma LARK.Poproszony o zabranie głosu w sprawie wystosował jedynie następujące oświadczenie:to irańsko-duński reżyser. W jego filmografii są m.in.(2018),(2022) i(2024). Abbasi wyreżyserował też dwa odcinki serialu " The Last of Us ". Jest laureatem nagrody Un Certain Regard, nominowano go m.in. do Europejskich Nagród Filmowych i nagród Goya.